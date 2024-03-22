مسلسل الحشاشين الحلقة 12.. فشل محاولة سارة الشامي للهروب من قلعة الموت

مسلسل الحشاشين

في الحلقة الثانية عشر من مسلسل الحشاشين دار حوار مطول بين صانعة حوريات الجنة "ألينار" سوزان نجم الدين، مع سارة الشامي بعد أن عثرت عليها خلال محاولتها الهروب من قلعة ألموت.

مسلسل الحشاشين الحلقة 12

وقررت ألينار أن تعطي سارة الشامي فرصة ثانية خاصة وأنه لم يعثر عليها أحد الشباب المؤمنين وهي تحاول الهرب، وفي المقابل تصبح سارة حلقة الوصل بين سوزان وباق الجواري التي تدربهن ليصبحن حواريات الجنة تحقيقًا لمطالب حسن الصباح.

وحاولت سارة أن تعترض على هذا الأمر إلا أن سوزان أسكتتها بلهجة حادة وطالبت منها أن ترضخ لأوامرها وأنها ستكون مسئولة عن حياة الجاريات الأخريات وستقرر مصيرهن، وأن ثمن عدم قتلها هو أن تكون وفق ما تريد ألينار أن تستخدمها.

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 12

يعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 13 فى 4 مواقيت متتابعة، بداية من الساعة 9:45 مساءً، ويعاد في تمام الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين موعد وقنوات عرض الحلقة الثانية عشر

تذاع أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 10 عبر شاشة قناة dmc،dmc drama، وفق خريطة عرض الأعمال الدرامية الرمضانية المعلن عنها مسبقًا، بالتزامن مع عرض المسلسل أيضًا عبر منصة watch it؛ نظير رسوم بسيطة تسدد شهريًا أو سنويًا.

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

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