ملخص الحلقة 11 من مسلسل بابا جه لـ أكرم حسني

شهدت الحلقة 11 من مسلسل بابا جه، بطولة أكرم حسني تفاصيل جديدة، ونجح أكرم حسني في حل الورطة التي وقع بها في الحلقة العاشرة بعد خطف بودي إبن العميلة الجديدة لمشروع "بابا جه" في الملاهي.

مسلسل بابا جه تفاصيل احداث الحلقة 11

وضمن احداث مسلسل بابا جه الحلقة 11، تعرض ابن بسنت شوقي " بودي" للخطف خلال لعبه مع هشام في الملاهي واكتشفت لمياء من خلال كاميرات المراقبة أن طليقها هو من قام بإخطتافه.

تدخل هشام، خلال احداث مسلسل بابا جه الحلقة 11، واستعان بابن عمته محمد اوتاكا " ياسر"، وقاموا بمراقبة طليقها.

ظهر أكرم حسني وياسر بملابس مهندس كهربائي وحاول فصل الكهرباء عن العمارة التي بها بودي وبعدها حتي تمكنوا من خطف بودي وإرجاعه الي والدته ونجحوا في المهمة.

في الوقت نفسه، اقتربت ولاء "نسرين أمين" من معرفة أن هشام زوجها يخدعها، وذلك بعدما راقبت سيارته بجهاز تتبع، وأدركت أنها ليست سيارة هشام، وكان هشام وقتها مع زياد "مصطفى سليم"، لكنه من المتوقع في الحلقات القادمة أن تحدث مواجهة بين هشام وزوجته ولاء، فإلى أي مدى سيتهرب هشام من هذه المواجهة؟



مسلسل بابا جه مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثانية عشر

يعرض مسلسل بابا جه الحلقة التاسعة بطول أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

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قصة مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني مسلسل كوميدي لكنه يناقش من خلاله قضية مهمة في المجتمع خاصة بعد أن يعتمد الأب على الزوجة العاملة في مصاريف المعيشة، ويصل الأمر إلي إهمال الأبناء وينظرون إليه نظرة عد رضا، ولكن المسلسل، يلمس قيم ضرورية في مجتمعنا خاصة وقت الأزمات التي يتعرض لها رب الأسرة.



ابطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، الطفلة لافينيا نادر، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.