موعد إعادة مسلسل بابا جه للفنان أكرم حسني الحلقة 10

شهدت الحلقة الحادي عشر اليوم من مسلسل بابا جه أحداث جديدة بعد أن انتهت بورطة كبيرة، فأثناء انشغال لمياء مع إحدى صديقاتها، ذهب هشام ليلعب في الملاهي، ليتوه بودي ابن لمياء وسط الزحام.

مسلسل بابا جه مواعيد اعادة الحلقة 10

يعاد “بابا جه” على قناة DMC تكون فى التاسعة إلا ربع صباحًا والثانية إلا ربع مساء، ويتم عرض حلقات المسلسل على منصة Watch it.

مسلسل بابا جه تفاصيل احداث الحلقة 10

شهدت نهاية الحلقة العاشرة من المسلسل بطولة أكرم حسني، مشهد جمع بين هشام، ولمياء "بسنت شوقي" بعد أن أجرته "خطيب للإيجار"، وحاول أكرم حسني في لعب لعبة كان يريد أن يلعبها في الملاهي وهو صغير ولكنها رفضت وطلبت منه أن ينتبه علي ابنها بودي بعد أن ذهبت مع صديقتها الي دورة المياه.

وسيطرت أفكار أكرم حسني الطفولية، أن يلعب اللعبة التي كان يريد أن يلعبها وهو صغير وترك بودي إبن بسنت شوقي مع أحد الزائرين للملاهي وأثناء اللعب جرى منه بودي وتاه في مدينة الملاهي وبعد مراقبة كاميرات المراقبة لاحظوا أن شخص غريب ذهب مع الطفل.

وظهر أكرم حسني في مشهد أنه يعترف لزوجته ولاء “نسرين أمين” أنه يعمل "بيبي سيتر" لزياد وأنه أب للإيجار لعدد آخر من الأطفال، وأن السيارة لم تتأجر وأنه يخبئ عليها سر اختفئها بعد الحادث وأنها لم تعد تصلح، وسألته ولاء عن التأمين اعترف لها أنه لم يدفعه وصرف ثمنه علي بلايستيشن 5، وبعدها قفذ أكرم حسني واكتشف أنه مجرد حلم وأن زوجتة لم تقص لسانه قائلًا:" لساني لاء يا ولاء".

مسلسل بابا جه موعد عرض الحلقة 11

يعرض مسلسل بابا جه الحلقة 11 بطول أكرم حسني بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

مسلسل بابا جه قنوات عرض الحلقة الحادية عشر

وينطلق في الساعة الثامنة إلا ربع من مساء اليوم الحلقة الحادية عشر من مسلسل بابا جه ضمن مسلسلات رمضان 2024 على منصة "watch it " وقناة Dmc، بطولة أكرم حسني نسرين أمين وعدد من الفنانين.

قصة مسلسل بابا جه

“بابا جه” بطولة أكرم حسني مسلسل كوميدي لكنه يناقش من خلاله قضية مهمة في المجتمع خاصة بعد أن يخضيع الأب اللامبالاة ويعتمد علي الزوجة العاملة في مصاريف المعيشة، ويصل الأمر إلي إهمال الأبناء وينظرون إليه نظرة عد رضا، ولكن المسلسل، هيلمس قيم ضرورية فى مجتمعنا خاصة وقت الأزمات التي يتعرض لها رب الأسرة.

ابطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، الطفلة لافينيا نادر، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.