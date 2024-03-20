بابا جه الحلقة 10.. أكرم حسني في ورطة بعد خطف ابن بسنت شوقي

مسلسلات رمضان 2024..

شهدت نهاية الحلقة العاشرة من مسلسل بابا جه، بطولة أكرم حسني، مشهد جمع بين هشام، ولمياء "بسنت شوقي" بعد أن أجرته "خطيب للإيجار"، وحاول أكرم حسني في لعب لعبة كان يريد أن يلعبها في الملاهي وهو صغير ولكنها رفضت وطلبت منه أن ينتبه علي ابنها بودي بعد أن ذهبت مع صديقتها الي دورة المياه.

وسيطرت أفكار أكرم حسني الطفولية، أن يلعب اللعبة التي كان يريد أن يلعبها وهو صغير وترك بودي إبن بسنت شوقي مع أحد الزائرين للملاهي وأثناء اللعب جرى منه بودي وتاه في مدينة الملاهي وبعد مراقبة كاميرات المراقبة لاحظوا أن شخص غريب ذهب مع الطفل.

وظهرت بسنت شوقي ضيف شرف الحلقة، وأكرم حسني "زوج للإيجار" لها بعد طلاقها من زوجها، حتى تأخذه معها في مناسبة عيد ميلاد، بعد أن تعرضت للمشاكل كونها سيدة مطلقة في خطوبة إبنه خالتها ساندي.

أحداث مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه مسلسل كوميدي لكنه يناقش قضية مهمة في المجتمع خاصة بعد أن يعتمد الأب على الزوجة العاملة في مصاريف المعيشة، ويصل الأمر إلى إهمال الأبناء وينظرون إليه نظرة عد رضا، ولكن المسلسل، هيلمس قيم ضرورية في مجتمعنا خاصة وقت الأزمات التي يتعرض لها رب الأسرة.

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

مواعيد عرض مسلسل بابا جه

يعرض مسلسل بابا جه بطول أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

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