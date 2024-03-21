بابا جه الحلقة 11.. أكرم حسني يتسبب في ضياع ابن لمياء

وقع هشام والذي يقوم بدوره الفنان أكرم حسني في ورطة جديدة، حيث تسبب في ضياع ابن لمياء “بودي” والتي تقوم بدورها الفنانة بسنت شوقي، وذلك خلال تواجدهم بالملاهي، ضمن أحداث الحلقة الـ11 من مسلسل بابا جه.

وخلال أحداث الحلقة الـ11 من مسلسل بابا جه قام هشام بترك الطفل من أجل اللعب في الملاهي، وهو الوقت الذي استغله والد الطفل ليقوم بخطفه دون علم والدته لمياء ليقوم بتهديدها.

أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل بابا جه

وانتهت الحلقة السابقة بورطة كبيرة، فأثناء انشغال لمياء مع إحدى صديقاتها، ذهب هشام ليلعب في الملاهي، ليتوه بودي ابن لمياء وسط الزحام، وعندما عاد هشام للكاميرات، اكتشف أنه تم اختطافه، فكيف سيتعامل هشام مع هذه الورطة في هذه الحلقة؟

موعد عرض مسلسل بابا جه

يعرض مسلسل بابا جه الحلقة التاسعة بطولة أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

قصة مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني مسلسل كوميدي لكنه يناقش من خلاله قضية مهمة في المجتمع خاصة بعد أن يخضع الأب اللامبالاة ويعتمد على الزوجة العاملة في مصاريف المعيشة، ويصل الأمر إلى إهمال الأبناء وينظرون إليه نظرة عدم رضا، ولكن المسلسل، هيلمس قيم ضرورية فى مجتمعنا خاصة وقت الأزمات التي يتعرض لها رب الأسرة.

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، الطفلة لافينيا نادر، الطفل مصطفى سليم، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

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