الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

"بابا جه" الحلقة 11.. مواجهة مرتقبة بين أكرم حسني وزوجته

بابا جه
بابا جه

كشفت الحلقة الحادية عشر من مسلسل بابا جه للنجم أكرم حسني عن تمكّن هشام "أكرم حسني" من استرجاع ابن لمياء "بسنت شوقي" بعدما علم أن من اختطفه هو زوجها القديم، ليبتكر خطته ويراقب زوجها حتى انتهز الفرصة وأخذ ابن لمياء وأعاده إليها.

في الوقت نفسه، اقتربت ولاء "نسرين أمين" من معرفة أن هشام زوجها يخدعها، وذلك بعدما راقبت سيارته بجهاز تتبع، وأدركت أنها ليست سيارة هشام، وكان هشام وقتها مع زياد "مصطفى سليم"، لكنه من المتوقع في الحلقات القادمة أن تحدث مواجهة بين هشام وزوجته ولاء، فإلى أي مدى سيتهرب هشام من هذه المواجهة؟

أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل بابا جه

بابا جه لأكرم حسني يتناول نظرة المجتمع للمطلقات

تحوّل مشروع بابا جه في الحلقة العاشرة من المسلسل إلى عريسي جه، هذا الإفيه الذي قاله هشام (أكرم حسني) للمياء (بسنت شوقي) بعدما طلبت من أن يصاحبها في رحلة مدرسة لابنها، حتى لا تظن الأمهات بانها تريد أن تصطاد أزواجهن، ولا يظن العزاب بأنّها امرأة سهل الوصول إليها، ليسلط المسلسل الضوء على نظرة المجتمع للمطلقات، وطريقة تعامله معها، ولكن في إطار كوميدي درامي غير مبتذل.

لكن انتهت الحلقة بورطة كبيرة، فأثناء انشغال لمياء مع إحدى صديقاتها، ذهب هشام ليلعب في الملاهي، ليتوه بودي ابن لمياء وسط الزحام، وعندما عاد هشام للكاميرات، اكتشف أنه تم اختطافه، فكيف سيتعامل هشام مع هذه الورطة؟

موعد عرض  مسلسل بابا جه

يعرض مسلسل بابا جه الحلقة التاسعة بطول أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء وعلى DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

قصة مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه  بطولة أكرم حسني مسلسل كوميدي لكنه يناقش من خلاله قضية مهمة في المجتمع خاصة بعد أن يخضيع الأب اللامبالاة ويعتمد علي الزوجة العاملة في مصاريف المعيشة، ويصل الأمر إلي إهمال الأبناء وينظرون إليه نظرة عد رضا، ولكن المسلسل، هيلمس قيم ضرورية فى مجتمعنا خاصة وقت الأزمات التي يتعرض لها رب الأسرة.

أبطال مسلسل بابا جه

“بابا جه” بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، الطفلة لافينيا نادر، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

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