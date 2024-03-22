مسلسل بابا جه الحلقة 12.. أكرم حسني يواجه زوجته في قاعة الفرح

بعد محاولات كثيرة للإيقاع بهشام (أكرم حسني)، كشفت الحلقة الثانية عشر من مسلسل بابا جه للنجم أكرم حسني عن مواجهته لزوجته ولاء (نسرين أمين) في قاعة الفرح، بعدما وافق على تمثيل دور والد عروسة مسجون والدها في قضية مخدرات، ولكن لم تكن ولاء تعرف بذلك، فظنّت أنه هو الذي يتزوّج عليها، وانتهت الحلقة بلحظة درامية بينهما وهما ينظران لبعضهما، بينما يحاول هشام كتم دموعه.

مسلسل بابا جه 12

ومن المتوقع أن تتضمن الحلقات القادمة لحظات مواجهة بين هشام وولاء، يصرّح لها فيها عن مشروعه بابا جه، الذي بدأ بسبب حادثة سيارته، وأن الأمر كله كذبة وتراكمت بسبب شعوره بالمسؤولية تجاه أسرته، فهل ينتهي زواجهما بسبب هذه الكذبة، أم أن ولاء سوف تتفهّم الأمر؟

موعد إعادة مسلسل بابا جه لـ أكرم حسني



يعاد مسلسل بابا جه على قناة DMC تكون فى التاسعة إلا ربع صباحًا والثانية إلا ربع مساء، ويتم عرض حلقات مسلسل بابا جه منصة Watch it.

موعد مسلسل بابا جه

يعرض مسلسل بابا جه الحلقة التاسعة بطول أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

قصة مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني مسلسل كوميدي لكنه يناقش من خلاله قضية مهمة في المجتمع خاصة بعد أن يخضع الأب اللامبالاة ويعتمد على الزوجة العاملة في مصاريف المعيشة، ويصل الأمر إلي إهمال الأبناء وينظرون إليه نظرة عدم رضا، ولكن المسلسل، هيلمس قيم ضرورية فى مجتمعنا خاصة وقت الأزمات التي يتعرض لها رب الأسرة.

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، الطفلة لافينيا نادر، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

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