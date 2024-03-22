الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بابا جه الحلقة 12.. أكرم حسني يواجه زوجته في قاعة الفرح

بابا جه
بابا جه

بعد محاولات كثيرة للإيقاع بهشام (أكرم حسني)، كشفت الحلقة الثانية عشر من مسلسل بابا جه للنجم أكرم حسني عن مواجهته لزوجته ولاء (نسرين أمين) في قاعة الفرح، بعدما وافق على تمثيل دور والد عروسة مسجون والدها في قضية مخدرات، ولكن لم تكن ولاء تعرف بذلك، فظنّت أنه هو الذي يتزوّج عليها، وانتهت الحلقة بلحظة درامية بينهما وهما ينظران لبعضهما، بينما يحاول هشام كتم دموعه.

مسلسل بابا جه 12

ومن المتوقع أن تتضمن الحلقات القادمة لحظات مواجهة بين هشام وولاء، يصرّح لها فيها عن مشروعه بابا جه، الذي بدأ بسبب حادثة سيارته، وأن الأمر كله كذبة وتراكمت بسبب شعوره بالمسؤولية تجاه أسرته، فهل ينتهي زواجهما بسبب هذه الكذبة، أم أن ولاء سوف تتفهّم الأمر؟

 

موعد إعادة مسلسل بابا جه لـ أكرم حسني


يعاد مسلسل بابا جه على قناة DMC تكون فى التاسعة إلا ربع صباحًا والثانية إلا ربع مساء، ويتم عرض حلقات مسلسل بابا جه منصة Watch it.

 

موعد مسلسل بابا جه

يعرض  مسلسل بابا جه الحلقة التاسعة   بطول أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة  DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

 

قصة مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه  بطولة أكرم حسني مسلسل كوميدي لكنه يناقش من خلاله قضية مهمة في المجتمع خاصة بعد أن يخضع الأب اللامبالاة ويعتمد على الزوجة العاملة في مصاريف المعيشة، ويصل الأمر إلي إهمال الأبناء وينظرون إليه نظرة عدم رضا، ولكن المسلسل، هيلمس قيم ضرورية فى مجتمعنا خاصة وقت الأزمات التي يتعرض لها رب الأسرة.

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، الطفلة لافينيا نادر، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

اقرأ أيضا.. 

مسلسل بابا جه الحلقة 12.. أكرم حسني في ورطة بسبب زوجته

مسلسل المعلم الحلقة 12.. اعتراض رجالة "شداد" لمصطفى شعبان في ميناء السويس

IMG-20240322-WA0032
IMG-20240322-WA0032
مسلسل بابا جه بابا جه موعد عرض بابا جه موعد عرض مسلسل بابا جه موعد اعادة مسلسل بابا جه قصة مسلسل بابا جه أبطال مسلسل بابا جه موعد عرض مسلسل اكرم حسني مسلسل أكرم حسني أكرم حسني قنوات عرض بابا جه قنوات عرض مسلسل بابا جه موعد مسلسل بابا جه الحلقة الثانية عشر من بابا جه بابا جه الحلقة الثانية عشر بابا جه الحلقة 12 الحلقة 12 من مسلسل بابا جه الحلقة الثانية عشر من مسلسل بابا جه مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

مسلسل بابا جه الحلقة 12.. أكرم حسني يواجه زوجته في قاعة الفرح

الأكثر قراءة

عاجل.. 5 مليارات جنيه حصيلة التنازل عن العملات الأجنبية خلال 15 يومًا من إصلاح سوق الصرف

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

كهربا: "محمد صلاح هو اللى عاملنا شكل وقيمة.. واتظلم فى بطولة إفريقيا"

عاجل.. «معركة الليل» تبهر متابعى مسلسل «الحشاشين»: «مستوى عالمى»

هجوم قاعة حفلات روسيا.. 40 قتيلا وأكثر من 100 مصاب (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عيد المساخر اليهودى يستقبل فيتو روسيا والصين.. والتصعيد الإقليمى قادم

وائل لطفي

ماذا يفعل بنا الموظفون؟

ماجد حبته

توافق عربى أمريكى!

إبراهيم عبدالفتاح

كرسى القهوة

محمد عبدالناصر

الحشاشين والإخوان.. ما بين الصباح والبنا

وائل لطفي

ذكرى اغتيال نظام الملك

ماجد حبته

متى تنضبط الأسعار؟!

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «٢- ٢»

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الجمعة الثانية من رمضان.. قوات الاحتلال تعيق وصول المصلين للمسجد الأقصى

الاحتلال يعلن اعتقال أكثر من 600 شخص منذ مداهمة مستشفى الشفاء

صفقة التبادل أم العملية فى رفح.. ماذا سيحدث فى غزة؟