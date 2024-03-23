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تحقيقات ومتابعات

مسلسل لحظة غضب الحلقة 13.. محمد شاهين يكتشف خيانة زوجته

محمد شاهين
محمد شاهين

دارت أحداث الحلقة 13 من مسلسل لحظة غضب فى عديد من الأمور حيث بدأت أسرة محمد فراج فى كشف ما تخفيه صبا مبارك، وخلال الحلقة 13 أكتشف محمد شاهين حيانة زوجته له حيث علم أنها على علاقة بالطبيب الذى يعالج إبنها مروان وأنها تقوم بالحديث معه باستمرار عبر الهاتف المحمول.

 

احداث مسلسل لحظة غضب الحلقة 13

وخلال احداث مسلسل لحظة غضب الحلقة 13 عرض على قاسم على صبا مبارك أن تسارف خارج البلاد وتهرب حتى لا يتم الامساك بها والقبض عليها بعد أن قامت بتقل زوجها.

وضمن احداث مسلسل لحظة غضب الحلقة 13، عرضت صبا مبارك على الفنان على قاسم أن يهربون سويا خارج البلاد وأن يعيشوا سويًا بعيد عن عالم الموامرات وعمل إبتزاز البعض والنصب عليهم.

 

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موعد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 14

يعرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 11 من بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين من بداية شهر رمضان 2024 ويعرض العمل في النصف الأول من شهر رمضان، عقب أذان المغرب بساعات قليلة للغاية على منصة watch it وعلى إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

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قصة مسلسل لحظة غضب

تناقش قصة مسلسل لحظة غضب فكرة عدم التوافق بين الزوجين الذي يؤدي إلى العصبية والانفعال، والقصة تدور حول علاقة صبا مبارك التي تقوم بدور "يمنى الطباخة" وزوجها "شريف" الذي يقوم بدوره محمد فراج، ويحدث بينهما مشادة كلامية تؤدي إلى القتل دون قصد.

 

أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب، من أعمال منصة watch it الأصلية، ويشارك فيه مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبدالرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج تي فيجن للمنتج طارق الجنايني.

 

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