جوتيريش: إسرائيل تسببت فى عقبات حالت دون دخول المساعدات لغزة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن إسرائيل تسببت في عقبات حالت دون دخول المساعدات لغزة، مطالبًا بوقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات لغزة.

يجب العمل على منع تفاقم الأزمة الإنسانية في رفح الفلسطينية

وأضاف "جوتيريش"، خلال مؤتمر صحفي بمطار العريش، والذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب العمل على منع تفاقم الأزمة الإنسانية في رفح الفلسطينية، وسنعمل على حشد المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار في غزة، وعلى ضمان الحشد الدولي لتوفير الدعم لأطفال غزة.

وتابع: "نشك في نجاح العملية العسكرية برفح الفلسطينية دون تأمين المدنيين، فلا مكان آمنًا في قطاع غزة".