السبت 23 مارس 2024
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جمال رائف: خطاب "جوتيريش" وجه رسائل حول دور مصر فى دعم غزة

الكاتب الصحفي جمال
الكاتب الصحفي جمال رائف

قال الكاتب الصحفي، جمال رائف، إنه يجب الإشارة إلى أن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، لمعبر رفح، هي الثانية له، مشيرًا إلى أنه في المرتين أشاد الأمين العام بما تقوم به مصر على الصعيدين الإنساني والسياسي، وكانت هذه هي الرسالة الأبرز بأن مصر قادرة على أن تقوم بدورها الإنساني على أكمل وجه.

وأضاف رائف، اليوم السبت، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه في خطاب الأمين العام للأمم المتحدة أمام معبر رفح البري، ظهرت رسائل حول دور مصر في خطابه اليوم، سواء حديثه عن زيارته لمستشفى العريش وما يتلقاه المصابون من رعاية أو على صعيد المساعدات الإنسانية والإغاثية وفتح المعبر البري لدخول الشاحنات إلى قطاع غزة.

إشادة دولية بجهود مصر

وتابع: "إننا نتحدث عن دور مهم للغاية تقوم به الدولة المصرية وهو محل إشادة من المجتمع الدولي والأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن الأمين العام كلما أتى لمعبر رفح البري يكون لديه هذا التأكيد ويؤكد على هذا المعنى".

وأشار إلى أن الرسائل الأخرى- وهي في غاية الأهمية- لها علاقة بالوضع الإنساني الصعب للغاية داخل القطاع، ووصفه جوتيريش بـ"الكابوس المستمر"، وهذا هو التعبير الملائم للوضع المأساوي داخل قطاع غزة.

وأكد أن الأمين العام للأمم المتحدة طالب الجانب الإسرائيلي بتحمل مسئوليته، كما تحدَّث بشكل واضح وصريح عن أنه لا يوجد أي مبررات لسياسات العقاب الجماعي التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي.

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