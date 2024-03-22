السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أستاذ علاقات دولية: وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات لغزة بدون قيد أولوية لمصر

غزة
غزة

قال أيمن سمير أستاذ العلاقات الدولية، إن الجهد المصري يأتي في إطار العمل المصري المستدام منذ 7 أكتوبر الماضي في بناء مسار سياسي ودبلوماسي سواء على المستوى العربي أو الإقليمي على مستوى الشرق الأوسط أو حتى على المستوى الدولي.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، مساء اليوم، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن هذا المسار السياسي والدبلومسي قام على مجموعة من الثوابت والمحددات، مؤكدًا أن القيادة المصرية والدبلوماسية الرئاسة المصرية نجحت في نتثبيت هذه المحددات لدى الآخرين.

وأوضح، أن الأولية الأولى لمصر هي وقف إطلاق النار في قطاع غزة ويترافق مع ذلك ضرورة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والدوائية بالكميات التي تحتاجها كل مناطق القطاع.

وأكد، أنه من هذا المنطلق استطاعت مصر أن تقنع الجميع بهذا الأمر ولو نظرنا لمخرجات الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية العرب بالأمس مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تضمن هذا البيان هذه الثوابت بأن الأولوية الأولى هي وقف إطلاق النار ودخوال المساعدات دون قيد أو شرط وبشكل يحتاجه الشعب الفلسطيني.

وأشار، إلى أن تهجير الفلسطينيين لسيناء من غزة أو من الضفة الغربية للأردن خط أحمر وغير مقبول، مؤكدًا أن النقطة الأهم هو رفض مصر القاطع لأي اجتياح بري إسرائيلي لمدينة رفح.

 

اكسترا نيوز الجهد المصرى الشرق الأوسط وقف إطلاق النار قطاع غزة الشعب الفلسطيني تهجير الفلسطينيين

مواد متعلقة

تامر عبدالحميد: كهربا كان هيبطل كورة وأنا اللي رجعته تاني

فايز فرحات: الدور المصرى حاضر فى فلسطين منذ أن بدأت القضية الفلسطينية

أستاذ علوم سياسية: الرئيس السيسي يحدد بوصلة الاتجاه للأطراف الدولية في ملف غزة

ليلى عبداللطيف: الدولار الأمريكى لن يربح الحرب أمام الجنيه المصرى

ليلى عبداللطيف: أقدم استشارات لشخصيات سياسية كبرى بمقابل غير مشروط

بعد وصفها بـ"المخاوية".. ليلى عبداللطيف تكشف علاقتها بالماسونية والاستخبارات

ليلى عبداللطيف لبسمة وهبة: هتعيشى 20 سنة فوق عمرك وهتشوفى أحفادك

زيجة غير ناجحة.. ليلى عبداللطيف تكشف توقعاتها لعودة حسام حبيب وشيرين

الأكثر قراءة

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

عاجل.. 5 مليارات جنيه حصيلة التنازل عن العملات الأجنبية خلال 15 يومًا من إصلاح سوق الصرف

كهربا: "محمد صلاح هو اللى عاملنا شكل وقيمة.. واتظلم فى بطولة إفريقيا"

غدًا.. سماع شهادة عضو "الرقابة الإدارية" في قضية الاتجار بالقاصرات الأجنبيات

تصريحات نارية لمحمود كهربا "المثير للجدل" (إنفوجراف)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عيد المساخر اليهودى يستقبل فيتو روسيا والصين.. والتصعيد الإقليمى قادم

وائل لطفي

ماذا يفعل بنا الموظفون؟

ماجد حبته

توافق عربى أمريكى!

إبراهيم عبدالفتاح

كرسى القهوة

محمد عبدالناصر

الحشاشين والإخوان.. ما بين الصباح والبنا

وائل لطفي

ذكرى اغتيال نظام الملك

ماجد حبته

متى تنضبط الأسعار؟!

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «٢- ٢»

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الجمعة الثانية من رمضان.. قوات الاحتلال تعيق وصول المصلين للمسجد الأقصى

الاحتلال يعلن اعتقال أكثر من 600 شخص منذ مداهمة مستشفى الشفاء

صفقة التبادل أم العملية فى رفح.. ماذا سيحدث فى غزة؟