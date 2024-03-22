زيجة غير ناجحة.. ليلى عبداللطيف تكشف توقعاتها لعودة حسام حبيب وشيرين

كشفت خبيرة التوقعات ليلى عبداللطيف، عن توقعاتها لعودة الثنائي حسام حبيب وشيرين مرة أخرى.

وأضافت ليلى عبداللطيف، في الجزء الثاني من حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، المذاع عبر قناة "النهار"، أنه حال عودة الثنائي مرة أخرى لبعضهما البعض، فإنهما لن يكملا الطرق سويًا والزيجة ستكون غير ناجحة.

وأوضحت، أن الفنانة شيرين إنسانة كريمة جدًا ونفسيتها جميلة، موجهة لها نصيحة، قائلةً: "الناس كلها عايزينك ترجعي زي زمان زي ما كنا شافينك؛ لأن صوتك مفيش منه اثنين، وشيرين اللي شوفناها في بدايتها هترجع زي ما كانت قريبًا".