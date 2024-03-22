الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

زيجة غير ناجحة.. ليلى عبداللطيف تكشف توقعاتها لعودة حسام حبيب وشيرين

ليلى عبد اللطيف
ليلى عبد اللطيف

كشفت خبيرة التوقعات ليلى عبداللطيف، عن توقعاتها لعودة الثنائي حسام حبيب وشيرين مرة أخرى.

وأضافت ليلى عبداللطيف، في الجزء الثاني من حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، المذاع عبر قناة "النهار"، أنه حال عودة الثنائي مرة أخرى لبعضهما البعض، فإنهما لن يكملا الطرق سويًا والزيجة ستكون غير ناجحة.

وأوضحت، أن الفنانة شيرين إنسانة كريمة جدًا ونفسيتها جميلة، موجهة لها نصيحة، قائلةً: "الناس كلها عايزينك ترجعي زي زمان زي ما كنا شافينك؛ لأن صوتك مفيش منه اثنين، وشيرين اللي شوفناها في بدايتها هترجع زي ما كانت قريبًا".

شيرين حسام حبيب ليلى عبداللطيف العرافة عوده

الأكثر قراءة

عاجل.. 5 مليارات جنيه حصيلة التنازل عن العملات الأجنبية خلال 15 يومًا من إصلاح سوق الصرف

كهربا: "محمد صلاح هو اللى عاملنا شكل وقيمة.. واتظلم فى بطولة إفريقيا"

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

عاجل.. «معركة الليل» تبهر متابعى مسلسل «الحشاشين»: «مستوى عالمى»

أمريكا: أى عملية عسكرية برية فى رفح تعرض الحياة المدنية والأمن الإسرائيلى للخطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عيد المساخر اليهودى يستقبل فيتو روسيا والصين.. والتصعيد الإقليمى قادم

وائل لطفي

ماذا يفعل بنا الموظفون؟

ماجد حبته

توافق عربى أمريكى!

إبراهيم عبدالفتاح

كرسى القهوة

محمد عبدالناصر

الحشاشين والإخوان.. ما بين الصباح والبنا

وائل لطفي

ذكرى اغتيال نظام الملك

ماجد حبته

متى تنضبط الأسعار؟!

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «٢- ٢»

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الجمعة الثانية من رمضان.. قوات الاحتلال تعيق وصول المصلين للمسجد الأقصى

الاحتلال يعلن اعتقال أكثر من 600 شخص منذ مداهمة مستشفى الشفاء

صفقة التبادل أم العملية فى رفح.. ماذا سيحدث فى غزة؟