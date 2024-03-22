الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ليلى عبداللطيف لبسمة وهبة: هتعيشى 20 سنة فوق عمرك وهتشوفى أحفادك

ليلى عبداللطيف
ليلى عبداللطيف

تنبأت خبيرة التوقعات ليلى عبداللطيف، للإعلامية بسمة وهبة بأنها ستزوج أبناءها وتعيش حتى ترى أحفادها، لترد عليها قائلة: "ربنا يديني العمر والصحة".

وأضافت ليلى عبداللطيف، في الجزء الثاني من حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، المذاع عبر قناة "النهار": "بإذن الله، اللي عند الله مش عند أحد، في عام 1982 كنت بين الحياة والموت، لكن اللي عند الله مش عند أحد".

وتابعت: "بسمة وهبة تجاوزت الخمسين من عمرها وستعيش لمدة عشرين سنة"، لترد عليها الإعلامية: "بس صحتي وحياتي مبتقولش كدة".

وقالت الإعلامية: "اللي عند الله مش عند أحد، هذا دليل وإلهام، هتعيشي وتزوجي أولادك وتشوفي أحفادك، ومفيش أي خطر على صحتك".

العرافة ليلى عبداللطيف بسمة وهبة خبيرة الأبراج خبيرة التوقعات النهار

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