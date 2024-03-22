الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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ليلى عبداللطيف: الدولار الأمريكي لن يربح الحرب أمام الجنيه المصري

ليلى عبداللطيف
ليلى عبداللطيف

قالت خبيرة التوقعات ليلى عبداللطيف، إن ما يحدث اليوم من اهتزاز اقتصادي للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي ما هو أزمة عابرة لن تجعل الوضع المالي في مصر يهتز أو ينهار.

وأضافت ليلى عبداللطيف، في الجزء الثاني من حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، المذاع عبر قناة "النهار": "أرى بوادر خطة اقتصادية مصرية تحمل كل الحلول والنجاح لتثبيت الوضع الاقتصادي بشكل فاعل وعلى كل الأصعدة الصناعية والزراعية والمالية والسياحة ومصر لن تجوع والدولار الأمريكي لن يربح الحرب أمام الجنيه المصري".

وتابعت أن الاستثمارات العربية والدولية القادمة بالمليارات إلى مصر ستجعلها تتعافى وتعود إلى الواجهة الاقتصادية أقوى من السابق وأرى أن ما يحصل في مصر اليوم هو أزمة اقتصادية مفتعلة بسبب مواقف مصر الوطنية وموقف الرئيس السيسي ضد الحرب وتهجير الشعب الفلسطيني، ومصر ومعها الرئيس السيسي لن يتراجعوا. 

خبيرة التوقعات ليلى عبداللطيف الدولار الامريكي العرافة خطة اقتصادية الجنيه المصرية

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