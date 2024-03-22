الجمعة 22 مارس 2024
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ما هي مواصفات العبد المستحق لمغفرة الله سبحانه وتعالى؟.. الإمام الطيب يُجيب

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب

بيّن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، مواصفات العبد المستحق لمغفرة الله سبحانه وتعالى.

وأضاف الإمام الطيب، خلال لقائه ببرنامج "الإمام الطيب"، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن سؤال مواصفات العبد المستحق لمغفرة الله سبحانه وتعالى، يفتح أبوابًا كثيرة، لكن إجمالًا نقول إذا كنت من المعتزلة فإنهم يقولون أن الله سبحانه وتعالى يجب عليه قبول توبة التائب إذا تاب، وحقيقة أن هذا المذهب لا يمثله كثيرون، مؤكدًا أنه يجب أن نتفق على أن أهل السنة والجماعة هم جمهور المسلمين قديمًا وحديثًا.

وأوضح، أن أهل السنة هم الأشاعرة والماتريدية وأهل الحديث أيضًا كلهم على أن العبد لا يستحق شيئًا وإنما إذا تاب الله عليه فمن فضله ورحمته، لأن الله غافر وغفور وغفار، فالمسألة مفتوحة لمن يتوب، ووعد التائب بأنه يقبل توبته، فعند أهل السنة أن العبد العاصي إذا تاب فالله تعالى يقبل توبته.

وتابع: "وإذا لم يتب وهذ هو الفرق بين أهل السنة والمعتزلة، فإذا لم يتب يقول المعتزلة هو معذب ويجب على الله أن يعذبه لأنه مات مصرًا على معصيته".

وواصل: "أما أهل السنة فيقولون أن الرجل المذنب إذا مات وهو يفعل الكبائر ومات ولم يتب فإن أمره مفوض إلى الله، ولا يجب نقول أنه يجب على الله سبحانه وتعالى أن يعذبه، ولا نستطيع أن نقول لمن مات على الطاعة إنه يجب عليه أن يثيبه، هو سبحانه وتعالى فعال لما يريد".

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