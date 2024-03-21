الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

موقع أمريكى: إسرائيل تسعى إلى تسريع عملية توريد الطائرات والأسلحة

طائرة اسرائيلية
طائرة اسرائيلية

أكد موقع "أكسيوس" الأمريكي، نقلًا عن مسئول إسرائيلي، أن إسرائيل تسعى إلى تسريع عملية توريد الطائرات والأسلحة، ؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأوضح موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت سيصل إلى واشنطن بقائمة طويلة بأسلحة تريدها إسرائيل على الفور، مشيرًا إلى أن الأسلحة التي سيطلبها جالانت تشمل مقاتلات إف 35 وإف 15.

وأشار موقع "أكسيوس" الأمريكي، إلى أن مسؤولين إسرائيليين يعربون عن قلقهم بشأن احتمالية إبطاء البنتاجون عملية تسليم الأسلحة.

القاهرة الإخبارية أكسيوس إسرائيل جالانت واشنطن مقاتلات إف 35 وإف 15 البنتاجون

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