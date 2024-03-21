الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الاحتلال يعلن استمرار عمليته العسكرية فى مجمع الشفاء الطبى لعدة أيام مقبلة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استمراره في عمليته العسكرية بمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة شمال القطاع لعدة أيام مقبلة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

الاحتلال دمر مبنى الجراحات التخصصي بمجمع الشفاء

وفي وقت سابق، قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في رفح الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل العدوان على قطاع غزة، ومنذ قليل ارتقى 4 شهداء جراء استهداف طيران الاحتلال لسيارة مدنية كانت تسير في المناطق الشرقية لخان يونس أقصى قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة 9 مواطنين كانوا يسيرون بالقرب من هذه السيارة عندما باغتتها صواريخ قوات الاحتلال الإسرائيلي.

أضاف "جبر"، خلال رسالة على الهواء، أن المدفعية الإسرائيلية ما زالت تقوم بإطلاق قذائفها باتجاه المناطق الشرقية لقطاع غزة، ومعظم هذه القذائف سقطت باتجاه المناطق الشرقية لرفح الفلسطينية وخان يونس.

 

القاهرة الإخبارية مجمع الشفاء الطبي غزة الاحتلال

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