الخميس 21 مارس 2024
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سامح شكرى: نعمل على تكثيف حجم المساعدات الإنسانية لغزة

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن التركيز في كل اللقاءات على قضية غزة، وعلى الوضع الذي وصلت إليه الحرب هناك، مشيرًا إلى أن التركيز الآن منصب على أهمية الوصول لوقف لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمحتجزين.

وأضاف شكري، اليوم، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نعمل على تكثيف حجم المساعدات الإنسانية لمواجهة وضع غير سبوق سواء من حيث تعرض المدنيين للتداعيات الخاصة بالحرب وفقد كم كبير من الأرواح حوالي 32 ألفا منهم حوالي 20 ألفا من النساء والأطفال.

وأكد شكري، أن المعوقات التي تحول دون زيادة المساعدات وأهمية تناول القضايا الأوسع فيما يتعلق بالحقوق المشروعة بالشعب الفلسطيني، وإنهاء هذا الصراع على أساس حل الدولتين، والمقررات الشرعية الدولية، في ظل استمرار الحرب والمعاناة الإنسانية وحالة التجويع التي تتم.

سامح شكري قضية غزة الحرب وقف لإطلاق النار القاهرة الإخبارية المساعدات الشعب الفلسطيني حل الدولتين

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