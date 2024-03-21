الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خبير سياسي: روسيا تريد إقناع الغرب بصمودها وقدرتها على ضرب عمق أوكرانيا

عماد أبوالرب
عماد أبوالرب

قال عماد أبوالرب، رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار، إن أكثر الاحتمالات التي يتداولها كثير من الخبراء في الداخل الأوركاني، أن روسيا تريد أن توصل رسالة إلى الغرب أنها لازالت صامدة وقوية وتستطيع أن تضرب ما تشاء في عمق أوكرانيا وخاصة العاصمة كييف. 

وأضاف أبو الرب، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج “منتضف النهار”، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية"، أنه الآن يكون هناك حراك غير مباشر وجزئي، لكن يكون هناك نوع من الحراك حول مسألة التفاوض الغير مباشر بين الجانبين الروسي والأوكراني عبر الوسطاء، مما يعني أن روسيا أيضًا قبل الجلوس على طاولة المفوضات غير المباشرة تريد أن توصل رسالة أنها لا زال لديها القدرة الوصول للعاصمة كييف.

وأوضح أن أوكرانيا استطاعت أن تثبت أن دفاعاتها الجوية قادرة على إسقاط هذه الأهداف خاصة أنها الأخطر لأنها صواريخ وليست فقط طائرات مسيرة.

القاهرة الإخبارية منتضف النهار روسيا كييف أوكرانيا

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