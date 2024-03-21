"الصحة العالمية" تعرب عن قلقها بشأن العمليات العسكرية في مجمع الشفاء

أعرب تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، عن قلقه بشأن العمليات العسكرية في مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

الجوع الحاد يُهدد أعدادًا متزايدة من الأطفال الرضع بغزة

وفي وقت سابق، أصدرت منظمة الصحة العالمية تحذيرًا صارخًا آخر بشأن الوضع الإنساني المتدهور في غزة.

وقالت المنظمة في بيان لها، إن عددًا متزايدًا من الأطفال الرضع هناك على حافة الموت بسبب الجوع الحاد.

وقالت الدكتورة مارجريت هاريس، المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية: "ما يخبرنا به الأطباء والعاملون الطبيون هو أنهم يرون، أكثر فأكثر، آثار المجاعة؛ إنهم يرون أطفالًا حديثي الولادة يموتون ببساطة لأنهم لديهم وزن منخفض للغاية عند الولادة".

وقالت "هاريس": "هذا من صنع الإنسان بالكامل، كل ما نراه طبيًا؛ كانت هذه منطقة يعمل فيها النظام الصحي بشكل جيد".