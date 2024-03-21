الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

صافرات الإنذار تدوي في عدد من المستوطنات الشمالية بإسرائيل

المستوطنات
المستوطنات

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، بأن صفارات الإنذار تدوي في عدد من المستوطنات الشمالية تزامنًا مع إطلاق صواريخ متتالية من لبنان ناحية الشمال؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

جنود اليونيفيل يعملون على خفض التصعيد بالحدود اللبنانية الإسرائيلية

وفي وقت سابق، قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من العاصمة اللبنانية بيروت، إن هناك تطورات كبيرة فيما يتعلق بضرورة التطبيق الكامل للقرار رقم 1701 الصادر عام 2006 الخاص بوقف إطلاق النار بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي.

وتابع، أن بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" كانت تحتفل أمس، بذكرى تأسيسها، وخلال الاحتفال شدد رئيس القوة الأممية، على ضرورة التطبيق الكامل للقرار 1701، مؤكدًا أن جنود "اليونيفيل" البالغ عددهم أكثر من 10 آلاف جندي من 47 دولة من مختلف دول العالم يعملون على خفض التصعيد والتوتر القائم على الحدود في إطار العمليات المستمرة بين الجانبين "حزب الله" وجيش الاحتلال.

القاهرة الإخبارية صفارات الإنذار المستوطنات لبنان صواريخ

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