الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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القاهرة الإخبارية: نتنياهو يطالب الجمهوريين بمزيد من الدعم لاستمرار الحرب على غزة

نتنياهو
نتنياهو

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، عبر شاشتها تقريرًا لها حمل عنوان "نتنياهو يطالب الجمهوريين بمزيد من الدعم لاستمرار الحرب على قطاع غزة".

وأضاف تقرير القاهرة الإخبارية، أنه بعد نحو أسبوع من انتقاد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي جاك شومر، عاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمخاطبة غرماء الديموقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وأوضح التقرير، أن نتنياهو أكد لأعضاء جمهوريين بالمجلس أن إسرائيل ستمضي قدمًا في حملتها العسكرية في قطاع غزة وستواصل مسعاها لإلحاق الهزيمة بحركة حماس.

وتابع: “كما طالب رئيس وزراء الاحتلال أعضاء الحزب الجمهوري بمجلس الشيوخ تقديم الدعم اللازم للحكومة الإسرائيلية من أجل استمرار الحرب في قطاع غزة مؤكدا أن اجتياح مدينة رفح الفلسطينية ضروري لهزيمة حماس وضمان عدم تكرار أحداث السابع من أكتوبر مرة أخرى”.

وواصل: “جام شومير زعيم الأغلبية الديمقراطية في المجلس وهو أرفع مسؤول يهودي منتخب في أمريكا وصف نتنياهو كذلك بأنه عقبة أمام السلام كما رفض طلبه بالتحدث أمام تكتل الديموقراطيين بالمجلس، موضحًا أن هذه المحادثات ينبغي ألا تجري حسب وصفه على أساس حزبي”.
 

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