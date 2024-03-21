وزيرة خارجية ألمانيا تزور الشرق الأوسط الأحد المقبل

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، عن القيام بجولة في منطقة الشرق الأوسط الأحد المقبل لبحث حلول للأزمة في قطاع غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إن الاتحاد الأوروبي سيجهز لنظام عقوبات يستهدف المستوطنين المتطرفين بالضفة الغربية، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

لا يمكن تبرير شن هجوم واسع النطاق في رفح

كانت وزيرة خارجية ألمانيا آنالينا بيربوك، قد أكدت أنه لا يمكن تبرير شن هجوم واسع النطاق في رفح جنوب قطاع غزة، حيث لجأ أكثر من مليون شخص إلى هناك وليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه.