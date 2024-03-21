الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

حياة كريمة.. صيدلي يساعد المرضى المحتاجين ويوفر لهم الأدوية بالمجان

حياة كريمة
حياة كريمة

"توزيع الأدوية للفقراء بالمجان".. مبادرة أطلقها شاب صيدلي يدعى رامي جمال فتح الله، من حي إمبابة بأرض الجمعية، تؤكد على مقولتي الرسول صلى الله عليه وسلم "من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته" و"الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه"، موفرًا للفقراء والمحتاجين الأدوية بالمجان ومساعدًا المرضى في تلقي العلاج.

والتقى برنامج حياة كريمة، المذاع عبر قناة ""dmc، بالصيدلي رامي جمال، الذي أكد أنه أطلق تلك المبادرة منذ 7  سنوات، حيث يقوم بجمع الأدوية الزائدة من المنازل ويعطيها بالمجان للمحتاج.

وأكد رامي، أنه يعمل في مجال الصيدلة والأدوية منذ 13 عامًا، وفكرة المبادرة تقوم على توزيع الدواء الزائد في البيوت على المحتاجين.

وتابع: "تم عرض الفكرة على جمعية خيرية وانتشرت المبادرة حتى خارج مصر، ويتم توزيع الأدوية بالمجان والأهالى يساعدون فى المبادرة وهناك مندوب يجمع الأدوية وهناك شركات شحن أيضا تساعد على تجميع الادوية من المحافظات ومن خارج مصر".

وأوضح الشاب الصيدلي، أن المبادرة تأخذ حوالى 80% من يومه وأنه حاليًا يجهز معمل خيري وتم توفير الأجهزة وجار البحث عن المكان ويتم صرف الأدوية بصورة للروشتة وصورة البطاقة فقط وقدمت له حياة كريمة مبلغ 30 ألف جنيه لشراء الأدوية.

حياة كريمة قررت مساعدته وتوسع دائرة الخير 

وقرر برنامج "حياة كريمة" بدعم الفكرة، ومنح الصيدلي 30 ألف جنيه كمبلغ مالي لدعم الفكرة وتوسيع نشاطها.

حياة كريمه صيدلى إمبابة توزيع الأدوية جمعية خيرية مبادرة DMC

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