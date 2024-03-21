الخميس 21 مارس 2024
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الفصائل الفلسطينية: مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال بمحيط مجمع الشفاء 

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية

أعلنت فصائل المقاومة االفلسطينية، أن عددًا من جنود الاحتلال الإسرائيلي قتلوا وأصيبوا خلال اشتباكات مع قوة إسرائيلية متحصنة في إحدى الشقق السكنية بمحيط مجمع الشفاء الطبي غرب؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

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وقبل قليل، قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في رفح الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل العدوان على قطاع غزة، ومنذ قليل ارتقى 4 شهداء جراء استهداف طيران الاحتلال لسيارة مدنية كانت تسير في المناطق الشرقية لخان يونس أقصى قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة 9 مواطنين كانوا يسيرون بالقرب من هذه السيارة عندما باغتتها صواريخ قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف "جبر"، خلال رسالة على الهواء، أن المدفعية الإسرائيلية ما زالت تقوم بإطلاق قذائفها باتجاه المناطق الشرقية لقطاع غزة، ومعظم هذه القذائف سقطت باتجاه المناطق الشرقية لرفح الفلسطينية وخان يونس.

القاهرة الإخبارية مقاومة االفلسطينية مجمع الشفاء الاحتلال

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