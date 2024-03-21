الرئيس الأوكرانى: محاولات الانفصال التجارى داخل أوروبا تضعف القارة بأكملها

حث الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قادة الاتحاد الأوروبي على إرسال مزيد من أنظمة الدفاع الجوي إلى كييف؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأكد الرئيس الأوكراني، أن محاولات الانفصال التجاري داخل أوروبا تضعف القارة بأكملها.

وفي سياق آخر، بحث الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مع وزيرة الخارجية الهولندية، كاجسا أولونجرن، تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية وتزويد كييف بالمزيد من المعدات العسكرية مثل المدفعية والمركبات والطائرات المسيرة.

وأطلع الرئيس الأوكرانى، وزيرة خارجية هولندا على التطورات الميدانية لجبهات القتال مع روسيا "والحاجات العسكرية المسلحة لأوكرانيا"، داعيًا إياها إلى زيارة مدينة دنيبرو.