الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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ما مصير عمل الأونروا في ظل الحصار الإسرائيلي على غزة؟

غزة
غزة

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية”، عبر شاشتها تقريرًا تلفزيونيًا حمل عنوان "ما مصير عمل الأونروا في ظل الحصار الإسرائيلي على غزة؟".

وأوضح تقرير القاهرة الإخبارية، أنه ببطون خاوية يقضي سكان غزة شهر رمضان في ظروف إنسانية شديدة القسوة لتمادي قوات الاحتلال في استخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين، الأمر الذي يعد جريمة حرب وينذر بشبح مجاعة وشيكة.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي شهد توصل الكونجرس الأمريكي والبيت الأبيض إلى اتفاق بشأن استمرار فرض حظر على تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" حتى مارس 2025.

وتابع: “وتطالب واشنطن حليفتها تل أبيب بالسماح للمفوض العام للوكالة بدخول قطاع غزة في أعقاب إعلانه أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعته من ذلك في ظل حصار إسرائيلي مشدد على القطاع منذ أكثر من 5 أشهر”.

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