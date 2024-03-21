الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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عاجل.. حرب غزة.. إلغاء اجتماعى مجلس الحرب والمجلس الوزارى المصغر بشكل مفاجئ

قصف غزة
قصف غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بأنه تم إلغاء اجتماعي مجلس الحرب الإسرائيلي والمجلس الوزاري المصغر بشكل مفاجئ؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

وبحسب صحيفة معاريف الإسرائيلية، فإن رئيس الوزراء يفكر بإلغاء مجلس الحرب ونقل صلاحياته لأعضاء الكابينت السياسي الأمني.

ونوهّت الصحيفة العبرية، إلى أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير سيستقيل من الحكومة إذا عيّن عضو الكنيست جدعون ساعر، عضوا في مجلس الحرب دون تعيينه هو.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن وزير المالية الإسرائيلي، "بتسلئيل سموتريتش"، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، يطالبان بالانضمام لمجلس الحرب في حال قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ضم الوزير الإسرائيلي المتطرف جدعون ساعر.

 

شهداء إثر عدوان الاحتلال على عدد من المناطق بالضفة

وفي وقت سابق، قالت ولاء السلامين مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" في رام الله، إن الضفة الغربية شيعت صباح اليوم أبناءها التسعة الذين استشهدوا برصاص ومسيرات قوات الاحتلال، فمنذ أمس حتى الآن ارتقى تسعة شهداء في الضفة الغربية.

وأضافت "السلامين"، خلال رسالة على الهواء، أنه ارتقى 3 شهداء في مدينة جنين، وفي مخيم نور شمس 4 شهداء، وفي مخيم الأمعري ارتقى شهيد، كما ارتقى شهيد بمدينة الخليل، حيث أطلقت قوات الاحتلال النار عليه بزعم تنفيذه عملية طعن في محيط مستوطنة غوش عتصيون.

القاهرة الإخبارية مجلس الحرب المجلس الوزاري إلغاء الاحتلال

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