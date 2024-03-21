مباحثات مصرية - أمريكية في القاهرة.. ما أهميتها؟.. خبير سياسات دولية يُوضح 

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن هناك توجه أوروبي كندي أمريكي مع وجهة نظر الرئيس عبدالفتاح السيسي، يؤكد على أن وجهة نظر مصر والرئيس السيسي في إدارته للأزمة، مشيرًا إلى أننا رأينا انجازًا ونجاحًا حقيقيًا على إدارة هذه الأزمة من خلال الزيارات والتصريحات التي تأتي من عواصم الغرب وتتفق مع رؤية مصر.

وأضاف سنجر، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج “منتصف النهار”، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية"، أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للقاهرة، وأن يتم الاجتماع في القاهرة، فهذا هو الوضع الطبيعي الذي يجب أن يتم باعتبار أن مصر هي من قدمت المساعدات ومن قدمت الدماء في الحرب، وأعطت السلام وحافظت على الاستقرار وبالتالي تجمع العرب مع بلينكن، فإن هذا تأكيد على أنه ليس هناك حلولا ستفرض أو ستنفذ بعيدًا عن مصر.

وأوضح أن حديث زعيم الأغلبية الديمقراطية اليهودي بضرورة تغير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للحفاظ على سلام حقيق وعمل سلام حقيقي ووصف هذا العبث الذي يحدث الآن في غزة من استشهاد للفلسطينيين المبالغ فيه قد تجاوز كل حدود المنطق والعقل.