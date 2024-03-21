الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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سامح شكرى: المجتمع الدولى أكد ضرورة تجنب عملية عسكرية فى رفح

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن الوضع في مدينة رفح الفلسطينية خطير؛ لأنه في حيز ضيق جدًا يوجد حوالي مليون و400 ألف فلسطيني يعيشون تحت أوضاع معيشية صعبة من كل النواحي.

وأضاف شكري، اليوم، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لا بد أن يتم معالجة أي تداعيات إضافية بضرورة عدم اتخاذ إسرائيل لأي عمليات عسكرية في هذه المنطقة المتكظة بالسكان لما سوف يترتب على ذلك من مزيد من الضحايا المدنيين وأيضا ما قد يؤدي إليه من نزوح.

وأكد أن المجتمع الدولي بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية متفق تمامًا على ضرورة تجنب هذه الفرضية.

وأوضح أنه خلال لقاءات وزير الخارجية الأمريكي اليوم كان هناك توافق على أهمية استمرار التعاون مع الولايات المتحدة للتعامل مع القضايا الحالية لخطورتها في إطار توسيع نطاق الصراع، والتعامل مع القضايا الرئيسية وهي وقف إطلاق النار والمساعدات والرهائن والأوضاع الإنسانية، مشيرًا إلى أننا يجب أن نعمل بشكل جدي وبإجراءات محددة من أجل التعامل مع هذه الظروف الاستثنائية. 

سامح شكري رفح الفلسطينية القاهرة الإخبارية بلينكن المجتمع الدولي الولايات المتحدة وقف إطلاق النار

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