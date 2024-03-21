الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

شكرى: الأزمة فى غزة تصدرت مشاورات "بلينكن" ووزراء الخارجية العرب اليوم

شكري
شكري

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن حرب غزة هي الموضوع الرئيسي الذي استحوذ على مشاورات نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الخميس، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزراء الخارجية العرب.

وأضاف "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن اللقاء تناول أهمية العلاقات المصرية الأمريكية على جميع الأصعدة، بجانب الاهتمام المتبادل لاستمرار هذه العلاقة والعل على تدعيمها لمواجهة التحديات المشتركة.

وتابع: "كلما توثقت العلاقات المصرية الأمريكية كان لهاذ الأمر اسهامهًا في تحقيق الاستقرار والأمن على المستوى الاقليمي".

سامح شكري غزة المشاروات أنتوني بلينكن الرئيس عبدالفتاح السيسي القاهرة الإخبارية العلاقات المصرية الأمريكية

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