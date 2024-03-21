الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

حياة كريمة.. عامل مسجد رغم ظروفه الصعبة: "ربنا مش بيقفل بابه"

برنامج حياة كريمة
برنامج حياة كريمة

على الرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها، إلا أن عامل المسجد بعد خروجه على المعاش راضيًا وواضعًا ثقته الكاملة في الله تعالى مؤكدًا أن الله لا يغلق بابه أبدًا.

والتقى برنامج حياة كريمة، المُذاع عبر قناة "dmc"، بعامل في مسجد على المعاش، وقال: "أنا كنت عاملا في أحد الجوامع، وتوقفت عن العمل منذ العيد الكبير، وأنه لا يحتاج لأي شيء؛ لأن الله يدبر أموره، وهو الذي يساعده، وعايش بالمعاش 2600 جنيه، والحمد لله على نعمة ربنا".

حاول مذيع برنامج "حياة كريمة" أن يساعد عامل المسجد بـ500 جنيه، إلا أنه رفض أن يأخذ المبلغ وترك مذيع البرنامج يقف وحده ورحل قائلا: "أعطها لشخص آخر يكون محتاجا هذا المبلغ، أنا ربنا رضاني قبل ما أشوفك، واحد جه اداني 200 جنيه".

وقابل عامل المسجد، أثناء جولته سيدة تبكي لأن بضاعتها وقعت على الأرض فأعطاها من المبلغ، الذي حصل عليه، فكافأة الإعلامي أيمن مصطفى بمكافأة مالية 50 ألف جنيه وميدالية أبطال حياة كريمة.
تعجب عامل المسجد، وشكر الله وقال: "سبحانك يا رب ألف حمد وشكر ليك يارب".


 

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