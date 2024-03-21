الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

سامح شكرى: الفلسطينيون متمسكون بالأرض ويرفضون السقوط فى فخ التهجير

سامح شكري
سامح شكري

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن النزاع في فلسطين لا يمكن مقارنته بأي نزاع آخر حول العالم، مشيرًا إلى أن تفاعل المجتمع الدولي معه غير مسبوق.

وأضاف شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن غالبية الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية يقرون بأن هناك نوايا لتصفية القضية والحقوق الفلسطينية من خلال أزمة النزوح.

وأوضح، أن الفلسطينيين يرفضون السقوط في فخ نكبة تهجير جديدة يُعانون تبعاتها لقرون، مؤكدًا أن هذا ظهر جليًا من خلال الصمود الفلسطيني وتمسكهم بالأرض والقضية.

سامح شكري فلسطين النزاع المجتمع الدولي القضية الفلسطينية القاهرة الإخبارية بلينكن قطاع غزة الضفة الغربية النزوح نكبة

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