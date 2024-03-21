أبوشامة: تغير نوعى مهم فى مواقف أمريكا تجاه التصعيد الإسرائيلى بغزة

قال الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن السادسة لمنطقة الشرق الأوسط، أكدت على نحو واضح وملموس على أهمية وحيوية ومحورية الدور المصري في الأزمة الكبيرة التي تجري في الشرق الأوسط والتي تحدث في قطاع غزة.

وأضاف “أبو شامة”، الخميس، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية" أن الزيارة ربما تبدو للوهلة الأولى لا تحمل نتائج ملموسة، سواء زيارته للسعودية أو للقاهرة، لكن على مستوى الموقف الأمريكي أعتقد أن أمريكا أخذت مواقف أكثر وضوحا والتزاما أمام الرأي العام العربي والرأي العام الأمريكي والعالمي.

وأوضح أن هذه المواقف الواضحة والعلنية جاءت بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتابع "نتذكر أن أمريكا استخدمت حق الفيتو أكثر من مرة لمنع مجلس الأمن من استصدار مثل هذا القرار، وهذا تغير نوعي مهم، الأمر الآخر هو الرفض الذي أعلنه بلينكن بشكل واضح وصريح في المؤتمر الصحفي قبل دقائق بشأن الرفض التام للعملية البرية التي تنوي إسرائيل تنفيذها في رفح الفلسطينية".