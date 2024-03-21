الاحتلال: سنقتل المتحصنين فى مجمع الشفاء إذا لم يعلنوا استسلامهم

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه سيقتل كل المتحصنين في مجمع الشفاء الطبي بغزة إذا لم يعلنوا استسلامهم؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأعلن جيش الاحتلال استمرار عمليته العسكرية في مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة لعدة أيام مقبلة.

عائلات من النازحين داخل مجمع الشفاء الطبي تستغيث بالصليب الأحمر والمؤسسات الدولية لإنقاذهم

فيما استغاثت عائلات من النازحين داخل مجمع الشفاء الطبي في غزة بالصليب الأحمر والمؤسسات الدولية؛ للتوجه إلى المستشفى لإنقاذهم.

وقالت قناة القاهرة الإخبارية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرت مبنى الجراحات التخصصي بمجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، اليوم الخميس، ليتحول إلى كومة من التراب.