الخارجية الفرنسية: على مجلس الأمن تحمل مسئولياته واتخاذ قرار بشأن الحرب فى غزة

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، أنه يجب على مجلس الأمن الدولي تحمل مسئولياته واتخاذ قرار بشأن الحرب في غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأكدت الخارجية الفرنسية، أنها ستقدم لمجلس الأمن مقترحات للمضي قدما بشأن وقف الحرب في قطاع غزة.

وفي سياق آخر، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة "مرتبط بالإفراج" عن المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، ويعد هذا الإجراء هو أول تحرك أمريكي ضد إسرائيل في مجلس الأمن، وقد يكون بمثابة ورقة ضغط لوقف أي تحركات إسرائيلية لغزو مدينة رفح الحدودية في غزة، وفقًا لما نشره موقع "أكسيوس" الأمريكي.

اتفاق هدنة وشيك وتحرك أمريكي ضد إسرائيل

وبحسب الموقع الأمريكي، فإن كلًا من إسرائيل وحماس تواجه ضغوطًا للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين وبدء هدنة في غزة، حيث استشهد أكثر من 32 ألف فلسطيني، وفقًا لما ذكره باراك رافيد والذي أشار هذا الأسبوع إلى أن أول مفاوضات مفصلة في غزة كانت جارية.