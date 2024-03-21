بكرى: موقف الإمارات سيذكره التاريخ

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن التاريخ شاهد على المواقف الإماراتية منذ الراحل الشيخ زايد، مشيرا إلى أن جماعة الإرهاب والدم تهاجم هذا الموقف دائما.

وأضاف، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن مشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة من أهم المشروعات التي نفذتها الدولة المصرية من الناحية الاستثمارية، لافتا إلى أن موقف الدولة الإماراتية يُدرس في الوقوف بجوار مصر.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعمل من أجل شعبه، وسيذكر التاريخ مواقفه، وهو الرئيس الإنسان، وما يفعله من أجل بلده التاريخ شاهدًا عليه.

وتابع أن مصر قادرة على عبور أزمتها الاقتصادية بقيادة رئيسها الإنسان، مشيرًا إلى أن مصر عصية على مدار الزمن وستعبر أزمة الدولار قريبًا.