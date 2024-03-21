الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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قمة الاتحاد الأوروبى: نحث إسرائيل على عدم تنفيذ عملية برية فى رفح

قمة الاتحاد الأوروبي
قمة الاتحاد الأوروبي

حثت قمة الاتحاد الأوروبي إسرائيل على عدم تنفيذ عملية برية في مدينة رفح الفلسطينية؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

ودعت قمة الاتحاد الأوروبي إلى وقف إنساني فوري يؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار في قطاع غزة.

المجتمع الدولى أكد ضرورة تجنب عملية عسكرية فى رفح

وقل قليل، قال سامح شكري وزير الخارجية، إن الوضع في مدينة رفح الفلسطينية خطير؛ لأنه في حيز ضيق جدًا يوجد حوالي مليون و400 ألف فلسطيني يعيشون تحت أوضاع معيشية صعبة من كل النواحي.

وأضاف شكري، اليوم، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لا بد أن يتم معالجة أي تداعيات إضافية بضرورة عدم اتخاذ إسرائيل لأي عمليات عسكرية في هذه المنطقة المتكظة بالسكان لما سوف يترتب على ذلك من مزيد من الضحايا المدنيين وأيضا ما قد يؤدي إليه من نزوح.

وأكد أن المجتمع الدولي بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية متفق تمامًا على ضرورة تجنب هذه الفرضية.

القاهرة إسرائيل رفح الاتحاد الأوروبي قطاع غزة

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