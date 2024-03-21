بكري: الرئيس السيسي أكد على ضرورة حصول المرأة المصرية على حقوقها

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، خلال احتفالية المرأة المصرية، يعكس واقع وعهد تعيشه المرأة المصرية، من خلال المشاركة في العمل السياسي والاجتماعي والبرلماني والاقتصادي، مؤكدًا أنه لايمكن الاستغناء عن المرأة المصرية.

وأضاف، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي، أكد على ضرورة حصول المرأة المصرية على حقوقها، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي عبّر عن قناعاته الشخصية بضرورة أن يكون للمرأة دور محوري في كافة مناحي الحياة.

وأوضح، أن المرأة المصرية لها تاريخ كبير من النضال، وأن الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي لحقوق المرأة لم تنس المرأة الفلسطينية في حديثها اليوم أمام الرئيس وما تعانيه فلسطين من حرب إبادة جماعية يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي