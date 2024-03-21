الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بكري: الرئيس السيسي أكد على ضرورة حصول المرأة المصرية على حقوقها

مصطفى بكري
مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، خلال احتفالية المرأة المصرية، يعكس واقع وعهد تعيشه المرأة المصرية، من خلال المشاركة في العمل السياسي والاجتماعي والبرلماني والاقتصادي، مؤكدًا أنه لايمكن الاستغناء عن المرأة المصرية.

وأضاف، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي، أكد على ضرورة حصول المرأة المصرية على حقوقها، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي عبّر عن قناعاته الشخصية بضرورة أن يكون للمرأة دور محوري في كافة مناحي الحياة.

وأوضح، أن المرأة المصرية لها تاريخ كبير من النضال، وأن الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي لحقوق المرأة لم تنس المرأة الفلسطينية في حديثها اليوم أمام الرئيس وما تعانيه فلسطين من حرب إبادة جماعية يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي

مصطفى بكرى الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفالية المرأة المصرية حقائق وأسرار الرئيس السيسي المرأة المصريه

الأكثر قراءة

عاجل|بعد عطل مفاجئ.. موعد عودة تطبيق إنستا باى للعمل بشكل طبيعى

عاجل.. وثيقة حماية.. بعد واقعتى «حبيبة ويارا».. خبراء القانون والمرور يكتبون روشتة مواجهة جرائم سائقى «تطبيقات التوصيل»

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

عاجل|موعد انخفاض الأسعار واستقرارها نهائيًا في السوق المصري

اعرف قيمة المعاش| هل تصرف معاشات شهر أبريل 2024 قبل عيد الفطر؟

عاجل.. حرب غزة.. إلغاء اجتماعى مجلس الحرب والمجلس الوزارى المصغر بشكل مفاجئ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ذكرى اغتيال نظام الملك

ماجد حبته

متى تنضبط الأسعار؟!

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «٢- ٢»

جلال حمام

مصر لا تسعى للأضواء.. دورها محورى

عبد الرحيم طايع

رمضان فى غزة

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

ماجد حبته

اغتيال «نظام الملك».. مثلًا

صور

الرئيس السيسي يكرم الأمهات المثاليات في يوم المرأة المصرية

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعلن اعتقال أكثر من 600 شخص منذ مداهمة مستشفى الشفاء

صفقة التبادل أم العملية فى رفح.. ماذا سيحدث فى غزة؟

"وول ستريت": إسرائيل تخطط لإنشاء سلطة فلسطينية فى غزة بعيدة عن حماس