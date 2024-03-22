الإمام الطيب: اسم الله الغافر تعنى أنه يغفر الذنوب

أوضح الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، أن اسم "الغافر" يفيد أن الله تعالى يغفر الذنوب، و"الغفور" يفيد بأنه تعالى كثير الغفران ويغفر مرة بعد مرة وهي غير "الغافر"، التي تركتني عند معنى أن الله يثبت له أنه يغفر الذنب، أما "الغفار" فيفيد بأنه تعالى يداوم على الغفران، مشيرًا إلى أن ترتيبهما يكون تصاعديًا ونبدأ بـ"الغافر".

وأضاف الإمام الطيب، خلال لقائه ببرنامج "الإمام الطيب"، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن "غفور" تأتي لتقول إنه ليس فقط يغفر الذنب مرة أو مرتين، بل هو غفور وأنه كثير الغفران، مؤكدًا أن لدينا ما يفيد حدوث الفعل وهو الغافر، وما يفيد كثرة الفعل وهو الغفور، وما يديم استمرار الفعل وهي الغفار.

وأوضح، أن هذه الصيغ الثلاثة تأتي من الغفر وهو الستر، أي أن الله تعالى يستر ذنوب عباده عن الناس كأنه سترها ومحاها، كما تأتي بمعنى الصفح والعفو والتغاضي، أي يعفو عن الذنوب في الدنيا، ثم يمحوها، وبعد ذلك لا يعاقب عليها يوم القيامة، لافتًا إلى أن الستر يمتد أيضًا ليشمل ما بداخل الإنسان، سواء كان مما يبطن القلوب، أو حتى من الناحية المادية الجسدية.

وبيّن الإمام الطيب، أن الصفة التي تكون لله سبحانه وتعالى ولا تتعداه إلى غيره تسمى صفة ذاتية، مثل صفة الوجود، فالله سبحانه وتعالى موجود، وهذه صفة تعد أولى الصفات، كما تسمى الصفة النفسية، لأنها متعلقة بذاته ونفسه تعالى، أما بالنسبة لغافر، فهي صفة أفعال أي سوف يغفر أفعال المخلوقات وذنوبهم.