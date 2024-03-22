الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الحب سيدق بابها.. توقعات ليلى عبداللطيف بعودة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

ليلى عبداللطيف
ليلى عبداللطيف

كشفت خبيرة التوقعات ليلى عبداللطيف، عن توقعاتها لعودة الفنانة ياسمين عبدالعزيز إلى الفنان أحمد العوضي مرة أخرى.

وأضافت ليلى عبداللطيف، في الجزء الثاني من حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، المذاع عبر قناة "النهار"، أن ياسمين عبدالعزيز سيدق الحب بابها من جديد، قائلة: "ياسمين عبدالعزيز تنتظر علاقة حب وسعادة خلال الفترة المقبلة، وستكون حياتها مليئة بالاستقرار والبهجة".

وعن عودة ياسمين عبدالعزيز للعوضي، أوضحت ليلى عبداللطيف، أن هناك احتمالية لعودتهما مجددًا، وقد تكون قصة الحب الجديدة في حياة "ياسمين" هو وجود العوضي معها مجددًا.

ليلى عبداللطيف ياسمين عبدالعزيز أحمد العوضي العرافة علاقة حب قصة الحب ياسمين العوضي

الأكثر قراءة

عاجل.. 5 مليارات جنيه حصيلة التنازل عن العملات الأجنبية خلال 15 يومًا من إصلاح سوق الصرف

كهربا: "محمد صلاح هو اللى عاملنا شكل وقيمة.. واتظلم فى بطولة إفريقيا"

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

عاجل.. «معركة الليل» تبهر متابعى مسلسل «الحشاشين»: «مستوى عالمى»

أمريكا: أى عملية عسكرية برية فى رفح تعرض الحياة المدنية والأمن الإسرائيلى للخطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عيد المساخر اليهودى يستقبل فيتو روسيا والصين.. والتصعيد الإقليمى قادم

وائل لطفي

ماذا يفعل بنا الموظفون؟

ماجد حبته

توافق عربى أمريكى!

إبراهيم عبدالفتاح

كرسى القهوة

محمد عبدالناصر

الحشاشين والإخوان.. ما بين الصباح والبنا

وائل لطفي

ذكرى اغتيال نظام الملك

ماجد حبته

متى تنضبط الأسعار؟!

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «٢- ٢»

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الجمعة الثانية من رمضان.. قوات الاحتلال تعيق وصول المصلين للمسجد الأقصى

الاحتلال يعلن اعتقال أكثر من 600 شخص منذ مداهمة مستشفى الشفاء

صفقة التبادل أم العملية فى رفح.. ماذا سيحدث فى غزة؟