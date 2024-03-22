الحب سيدق بابها.. توقعات ليلى عبداللطيف بعودة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

كشفت خبيرة التوقعات ليلى عبداللطيف، عن توقعاتها لعودة الفنانة ياسمين عبدالعزيز إلى الفنان أحمد العوضي مرة أخرى.

وأضافت ليلى عبداللطيف، في الجزء الثاني من حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، المذاع عبر قناة "النهار"، أن ياسمين عبدالعزيز سيدق الحب بابها من جديد، قائلة: "ياسمين عبدالعزيز تنتظر علاقة حب وسعادة خلال الفترة المقبلة، وستكون حياتها مليئة بالاستقرار والبهجة".

وعن عودة ياسمين عبدالعزيز للعوضي، أوضحت ليلى عبداللطيف، أن هناك احتمالية لعودتهما مجددًا، وقد تكون قصة الحب الجديدة في حياة "ياسمين" هو وجود العوضي معها مجددًا.