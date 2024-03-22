الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بتفسير الماوردي.. خالد الجندي يسلط الضوء على سورة البينة

خالد الجندي
خالد الجندي

ألقى الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الضوء على أنوار سورة البينة، مؤكدًا أن الكلمات قد تكون فيها معاني مختلفة لذا اختار تفسير الماوردي لهذه السورة.

وأضاف الشيخ خالد الجندي، خلال تقديمه برنامج “لعلهم يفقهون” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن تفسير الماوردي علي ابن محمد ابن حبيب الماوردي لآيات من سورة البينة، مشيرًا إلى أن هذا التفسير نادر ومن التراث العظيم وجمع كل أقوال المفسرين في عصره وكتبهم في التفسير، ونافذة تطل منها على كل آراء المفسرين.

سورة البينة: الكلمات قد تكون فيها معاني مختلفة

وأوضح، أن آيات سورة البينة مهمين ولا يتدبرهم إلا أصحاب العقل والحكمة وأهل القرآن، فبدأ الله تعالى السورة بأداة من أدوات النفي يقول تعالى (لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ).

ولفت، إلى أن المشكلة في هذه السورة أن الكلمات قد تكون فيها معاني مختلفة، وكل كلمة فيها تشابه عجيب ومعاني كثيرة جدًا لذلك اخترت تفسير الماوردي علي بن محمد بن حبيب الماوردي المتوفي سنة 450هـ لسورة البينة.

تفسير الماوردي

وأشار إلى أن الماوردي، ألّف كتاب “النكت والعيون” المعروف بتفسير الماوردي وهو من أنفع وأنجح وأجمال كتب التفسير لسبب عجيب جدًا، لأن كل كلمة وكل آية يأتي بكل الأقوال التي قيلت فيها، مشيرًا إلى أن هذه فكرة جديدة لم يتناولها أحد من قبل في أي لقاء أو برنامج أن يتم سماع الأقوال  التي قيلت من المفسرين في الآية الواحدة.

برنامج "لعلهم يفقهون"

تقدم قناة DMC خلال شهر رمضان الكريم 2024، البرنامج الديني "لعلهم يفقهون" والذي يقدمه كل من: الشيخ خالد الجندي، والداعية رمضان عبدالمعز.

ويناقش البرنامج مختلف قضايا المجتمع والشباب والدين اﻹسلامي، والاختلاف المذهبي والفقهي، ويفند جميع القضايا بمنظور ديني وسطي من القرآن والسنة.

سورة البينة لعلهم يفقهون دي ام سي تفسير الماوردي التراث العظيم المفسرين التفسير أنوار سورة البينة

الأكثر قراءة

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

نتنياهو لبلينكن: إسرائيل ستهاجم رفح الفلسطينية حتى دون تأييد واشنطن

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

إنذار خطير للنساء.. ما العلاقة بين تأخر الدورة الشهرية وسرطان عنق الرحم؟

أسباب تحريك سعر البنزين والسولار فى هذا التوقيت

بعد اعتمادها رسميا.. ننشر تعريفة المواصلات الجديدة في كفر الشيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

كرسى القهوة

محمد عبدالناصر

الحشاشين والإخوان.. ما بين الصباح والبنا

وائل لطفي

ذكرى اغتيال نظام الملك

ماجد حبته

متى تنضبط الأسعار؟!

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «٢- ٢»

جلال حمام

مصر لا تسعى للأضواء.. دورها محورى

عبد الرحيم طايع

رمضان فى غزة

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الجمعة الثانية من رمضان.. قوات الاحتلال تعيق وصول المصلين للمسجد الأقصى

الاحتلال يعلن اعتقال أكثر من 600 شخص منذ مداهمة مستشفى الشفاء

صفقة التبادل أم العملية فى رفح.. ماذا سيحدث فى غزة؟