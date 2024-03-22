بتفسير الماوردي.. خالد الجندي يسلط الضوء على سورة البينة

ألقى الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الضوء على أنوار سورة البينة، مؤكدًا أن الكلمات قد تكون فيها معاني مختلفة لذا اختار تفسير الماوردي لهذه السورة.

وأضاف الشيخ خالد الجندي، خلال تقديمه برنامج “لعلهم يفقهون” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن تفسير الماوردي علي ابن محمد ابن حبيب الماوردي لآيات من سورة البينة، مشيرًا إلى أن هذا التفسير نادر ومن التراث العظيم وجمع كل أقوال المفسرين في عصره وكتبهم في التفسير، ونافذة تطل منها على كل آراء المفسرين.

سورة البينة: الكلمات قد تكون فيها معاني مختلفة

وأوضح، أن آيات سورة البينة مهمين ولا يتدبرهم إلا أصحاب العقل والحكمة وأهل القرآن، فبدأ الله تعالى السورة بأداة من أدوات النفي يقول تعالى (لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ).

ولفت، إلى أن المشكلة في هذه السورة أن الكلمات قد تكون فيها معاني مختلفة، وكل كلمة فيها تشابه عجيب ومعاني كثيرة جدًا لذلك اخترت تفسير الماوردي علي بن محمد بن حبيب الماوردي المتوفي سنة 450هـ لسورة البينة.

تفسير الماوردي

وأشار إلى أن الماوردي، ألّف كتاب “النكت والعيون” المعروف بتفسير الماوردي وهو من أنفع وأنجح وأجمال كتب التفسير لسبب عجيب جدًا، لأن كل كلمة وكل آية يأتي بكل الأقوال التي قيلت فيها، مشيرًا إلى أن هذه فكرة جديدة لم يتناولها أحد من قبل في أي لقاء أو برنامج أن يتم سماع الأقوال التي قيلت من المفسرين في الآية الواحدة.

برنامج "لعلهم يفقهون"

تقدم قناة DMC خلال شهر رمضان الكريم 2024، البرنامج الديني "لعلهم يفقهون" والذي يقدمه كل من: الشيخ خالد الجندي، والداعية رمضان عبدالمعز.

ويناقش البرنامج مختلف قضايا المجتمع والشباب والدين اﻹسلامي، والاختلاف المذهبي والفقهي، ويفند جميع القضايا بمنظور ديني وسطي من القرآن والسنة.