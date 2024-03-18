الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خالد الجندي: كلمة الكتاب جاءت بأكثر من معنى في القرآن الكريم

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، إن الله سبحانه وتعالى يحتفي بالعلم بصورة كبيرة، ولهذا أول شيء خُلق في الكون كان القلم، ولهذا قال النبي صلى الله وعليه وسلم “رفعت الأقلام وجفت الصحف”.

حب الله عز وجل لكلمة الكتاب 

وأكد الشيخ خالد الجندي، خلال تقديمه برنامج “لعلهم يفقهون” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن الله سبحانه وتعالى يحتفي بالعلم من خلال تسمية الأجل كتاب، القرآن الكريم كتاب، عدة المرأة كتاب، الصلاة كتاب، وعمل الشخص في الدنيا كتاب.
وأشار إلى أن كلمة الكتاب الله سبحانه وتعالى يحبها بصورة كبيرة، ولهذا قال للنبي " اقرأ باسم ربك الذي خلق".

نزول الكتاب على النبي 

وتابع: "سيدنا جبريل قال للنبي اقرأ باسم ربك الذي خلق، وكان سيدنا جبريل يعلم أن النبي لا يعرف يقرأ ولا يكتب، والمقصد هنا أن يردد النبي الكلمات خلف سيدنا جبريل".

خالد الجندي لعلهم يفقهون دي ام سي برنامج لعلهم يفقهون الشيخ خالد الجندي نزول القرآن على النبي

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