بعد وصفها بـ"المخاوية".. ليلى عبداللطيف تكشف علاقتها بالماسونية والاستخبارات

ردت خبيرة التوقعات ليلى عبداللطيف، على حقيقة علاقتها بالاستخبارات والمخططات، وكذلك وصفها بـ"المخاوية" وعلاقتها مع الماسونية، وذلك على خليفة التوقعات التي تقوم بها.

وأضافت ليلى عبداللطيف، في الجزء الثاني من حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، المذاع عبر قناة "النهار"، أنها ليست لها علاقة بالاستخبارات أو التخطيط، ولو كان ذلك صحيحًا هل هم الذين أخبروني بزلزال المغرب وليبيا أو فوز دونالد ترامب على هيلاري كيلنتون في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وتابعت: "لو كنت مع الماسونية كنت هبقى برة لبنان ومش قاعدة فيها وواخدة بيت وعايشة فيه برة، أنا معنديش باسبور أجنبي، عندي باسبور لبناني وباسبور مصري".