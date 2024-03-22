الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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تامر عبدالحميد: كهربا كان هيبطل كورة وأنا اللي رجعته تاني

تامر عبد الحميد
تامر عبد الحميد

قال تامر عبد الحميد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، إنه من المستحيل عودة لاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا، للعب مرة أخرى في الزمالك بسبب طريقة خروجه من النادي، معقبا:  "انا اللي خليت كهربا يلعب كورة تاني".

وأضاف تامر عبد الحميد، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم”، أن الجمهور لن ينسى ما فعله وأصبحت الأمور بينه وبين الزمالك سكة مقفولة، وكهربا كان هيبطل كورة في إنبي لولا تدخلي مع الكابتن إمام محمدين ومحمد عمر كان انتهى لأنه منذ صغره بتاع مناوشات".

وأوضح نجم نادي الزمالك السابق، أنه نجح في عالم التدريب بدليل تصنيفي الدولي على موقع الكاف، بسبب قيادتي لمنتخب مصر للناشئين في بطولة الأمم الإفريقية برواندا عام 2011.
 

تامر عبد الحميد نادي الزمالك النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا خط أحمر كوره

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