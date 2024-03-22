الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

تامر عبدالحميد: أجمل هدف فى حياتى صنعته لأيمن يونس فى مباراة الزمالك والسويس

تامر عبدالحميد
تامر عبدالحميد

كشف تامر عبدالحميد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، واقعة انتقال رمضان صبحي من النادي الأهلي إلى بيراميدز.

وقال تامر عبدالحميد، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن الانتماء لا بد أن يترجم إلى أموال تضاف في عقد اللاعب. 

وأضاف أن رمضان صحبي مش غلطان، الانتماء عبارة عن رقم في عقد اللاعب، متابعًا: "بدأت حياتي الكروية وأنا عندي 12 سنة والتحقت بنادي النيل الرياضي واكتشفني وقتها الكابتن فتحي محمد على عماشة ولعبت لهم موسما وبعدها انتقلت للنادي الزمالك بعد أن اكتشفني الكابتن يكن حسين".

وأشار نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، إلى أن أجمل هدف في حياتي هو أسرع هدف صنعته لأيمن يونس في مباراة الزمالك والسويس سنة 1990 وكان بعد 11 ثانية من بداية اللقاء".

بيراميدز رمضان صحبي تامر عبد الحميد الإعلامي محمد موسى خط أحمر

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