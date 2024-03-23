فايز فرحات: مصر تقود جهودًا ضخمة للوصول إلى وقف إطلاق النار بغزة

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، إن هناك جهودًا دبلوماسيةً ضخمة تجرى الآن خارج الأمم المتحدة وربما من الصعب الوصول لوقف إطلاق نار من داخل الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي بسبب حالة الاستقطاب الكبيرة القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها داخل مجلس الأمن من ناحية، ودول أخرى كالصين وروسيا.

وأضاف فايز فرحات، اليوم السبت، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك جهودًا دبلوماسيةً ضخمة تقودها مصر مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية للوصول إلى هدنة يمكن أن تتحول لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا أن الفلسفة التي تقوم عليها الهدنة المرتقبة تختلف عن الهدنة الإنسانية التي طُبقت في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر الماضي.

وأوضح، أنه ما زال الوصول لوقف إطلاق النار عبر مجلس الأمن يواجه مشكلة كبيرة داخل المجلس، لكن هناك جهود ضخمة تجري حتى الساعة من خلال الدول المعنية للوصول لهذه الهدنة ووقف إطلاق النار، مؤكدًا أن هناك مساحة مشتركة من التوافق الآن بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بوقف إطلاق النار.