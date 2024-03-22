صفية مصطفى أمين تكشف كواليس طلب والدها “الاحتفاء بعيد الأم” سنويا

كشفت صفية مصطفى أمين، ابنة الكاتب الصحفي الراحل مصطفى أمين، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية، كواليس طلب والدها الاحتفاء بعيد الأم سنويًا.

وأضافت صفية أمين، اليوم الجمعة، خلال حواره مع برنامج “العاشرة”، المُذاع عبر قناة “إكسترا نيوز”، أنه في عام 1943 كان مصطفى أمين طالب في أمريكا فوجدهم يحتفلون بعيد الأم وفي ذلك الوقت كان يقوم بكتابة مذكرات نشرت في كتابه عام 1943 بعنوان “أمريكا الضاحكة” وقال “لماذا لا نحتفل بعيد الأم مثلهم؟”.

وأكدت، أن الفكرة لم تلق في بدايتها نجاح في مصر، ولكن بعدها بـ 10 سنوات كان مصطفى وعلي أمين في مكتبهم بدار أخبار اليوم ودخلت عليهم امرأة تشكو لهم من ابنها لأنه لم يشكرها على ما فعلته معه، فهنا نظر مصطفى وعلي أمين لبعضهما البعض وقالا: “نحن لم نقل شكرًا لوالدتنا”، لافتةً إلى أن والدها وعمها رغم مساعدة جدتها السيدة رتيبة لهما في كل شيء إلا أنهم قرروا من وقتها أن يشكروا كل أم ويكون لها يوم للاحتفاء بها.

وأوضحت، أن جدتها السيدة رتيبة ابنة شقيقة الزعيم الراحل سعد زغلول، باعت كل ما تملك لمساعدة مصطفى وعلي أمين في إنشاء دار أخبار اليوم.