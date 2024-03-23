متعة وإبهار .. مسلسلات "المتحدة" في النصف الثاني من رمضان

نعرض مسلسلات «المتحدة» في النصف الثاني من رمضان 2024 والتي تتضمن باقة من الأعمال الدرامية المتنوعة بين الوطنية والكوميدية والاجتماعية التي يقوم ببطولتها نخبة من نجوم الصف الأول وتضم مجموعة كبيرة من الفنانين.

مسلسلات «المتحدة» في النصف الثاني من رمضان 2024

«الدستور» يرصد في التقرير التالي قائمة مسلسلات «المتحدة» في النصف الثاني من رمضان 2024 والتي ستبدأ يوم 15 رمضان على كافة القنوات حيث نستعرض أبطالها تفاصيلها ومواعيدها

مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة

تعرض أولى حلقات مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة بطولة النجم ياسر جلال فى النصف الثانى من شهر رمضان، بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل، ويعرض حصريا على شبكة قنوات ON الفضائية، بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية.

مواعيد عرض مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة على ON

وتعرض حلقات مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة على قناة ON الساعة 8.00 مساء، والإعادة الساعة 9.45 صباحًا.

أحداث مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة

جودر يدخل موسم دراما رمضان 2024 كواحد من الأعمال ذات الصابع الخاص، وبأجواء تدور بين الواقع والخيال والحقيقة والسحر، والتي تدخل بالمشاهد إلى عالم ألف ليلة وليلة، وحكايات شهرزاد التي لا تنتهي وهذه المرة حكاية "جودر المصري وما جرى له من حوادث الأيام وتصاريف الأقدار".

أبطال مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة

مسلسل جودر- ألف ليلة وليلة، معالجة درامية وسيناريو وحوار المؤلف الكبير أنور عبدالمغيث، ويشارك فى بطولته أمام النجم ياسر جلال، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم نور اللبنانية، وفاء عامر، تارا عماد، ياسمين رئيس، وليد فواز، أحمد ماهر، ياسر الطوبجي، عابد عناني، مجدي فكري، محمد علي رزق، أحمد بدير، رشوان توفيق، فتوح أحمد، محمد التاجي، أحمد ماهر، عبدالعزيز مخيون، أيتن عامر، والعمل من إنتاج شركتى ميديا هب وأروما، ومن إخراج إسلام خيري.

جودر

مسلسل مليحة

أما العمل الثانى الذى ينتظره متابعي الدراما المصرية والعربية، مسلسل "مليحة" بطولة الفنانة القديرة ميرفت أمين والنجم محمد دياب، خاصة أنم العمل يدعم القضية الفلسطينية.

ويعرض مسلسل مليحة الحلقة الأولى يوم الثلاثاء المقبل، وذلك عبر مجموعة قنوات ON، وCBC وCbc drama والحياة، بالتزامن مع عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 على منصة WATCH IT الرقمية

مواعيد عرض حلقات مليحة على قنوات ON وCBC والحياة

يعرض مسلسل مليحة على قناة cbc في تمام الساعة السادسة و5 دقائق مساءً أي فور أذان المغرب، على أن يعاد في تمام الساعة العاشرة إلا ربع صباحًا من اليوم التالي، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة واتش إت.

فيما يعرض على قناة ON الساعة 11.30 مساء والإعادة الساعة 8.15 من صباح اليوم التالي.

تفاصيل أحداث مليحة

مسلسل مليحة يدعم القضية الفلسطينية، حيث تدور أحداثه حول قصة فتاة فلسطينية تدعى مليحة، التي كانت تعيش فى ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم، تتعرف مليحة على الضابط أدهم على الحدود المصرية الليبية، وهم يحاولون الرجوع إلى قطاع غزة ولكنهم يفقدون أوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها.

أبطال مسلسل مليحة

مسلسل مليحة يقوم ببطولته كل من دياب، ميرفت أمين، ويشارك خلاله مجموعة كبيرة من الفنانين منهم أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل، ورحاب الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، والعمل من تأليف رشا عزت الجزار، وإنتاج شركةDS+، ومن إخراج عمرو عرفة.

مليحة

مسلسل فراولة

مسلسل فراولة بطولة النجة نيللي كريم، يعرض في النصف الثانى من شهر رمضان، حصريا على شبكة قنوات dmc بالتزامن مع عرضه على منصة واتش ات الرقمية.

مواعيد عرض مسلسل فراولة على dmc

وتعرض حلقات مسلسل فراولة، حصريا على شبكة قنوات dmc فى تمام الساعة 07:45 مساء، على ان يتم الإعادة بواقع مرتين الأولى فى تمام الساعة 8.15 صباح اليوم التالى، والثانية فى تمام الساعة 01.45 مساءً.

أحداث وأبطال مسلسل فراولة

مسلسل فراولة ينتمى إلى نوعية الدراما الكوميدية التى تناقش قضايا إجتماعية بطريقة لايت كوميدي، فراولة بطولة كلا من الفنانين شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد الدسوقى، ومن إخراج محمد على.

فراولة

مسلسل بدون سابق إنذار

ويشارك النجم آسر ياسين، خلال النصف الثانى من موسم دراما رمضان بمسلسل بدون سابق إنذار، ويعرض حصريا على مجموعة قنوات dmc.

مواعيد عرض حلقات مسلسل بدون سابق إنذارعلى dmc

وتعرض حلقات مسلسل بدون سابق إنذار يوميا على قناة dmc في تمام الساعة 6:15 مساءً، ويتم اعادة الحلقات على نفس القناة بواقع مرتين الأولى في تمام الساعة 5 فجرا، والثانية في تمام الساعة 12 ظهرا.

أحداث مسلسل بدون سابق إنذار

ويجسد آسر بدور خلال الأحداث شخصية مهندس، والذى يصطدم بمرض طفله الصغير، المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب حالية العائلة بشكل مفاجئ، بينما تجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم ويقرران فورًا إجراء عملية نقل العظام، لكن تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهم رأسًا على عقب.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار



"بدون سابق إنذار" بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر وعدد آخر من الفنانين جار الإعلان عن أسمائهم، والعمل من تأليف ألمى كفارنة وإنتاج شركة blue bee، ومن إخراج هاني خليفة.

بدون سابق إنذار

مسلسل بقينا اتنين

يعرض مسلسل بقينا اتنين بطولة النجم شريف منير، والنجمة رانيا يوسف فى النصف الثانى من شهر رمضان، ويعرض حصريًا على قناة وCBC وقناة CBC دراما ومنصة watch it

أبطال مسلسل بقينا اتنين

يشارك فى بطولة مسلسل بقينا اتنين أمام كلا من شريف منير، رانيا يوسف، نخبة كبيرة من الفنانين منهم إدوارد، ميمي جمال، يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، طارق عبد العزيز، مروة عبد المنعم، عمر طلعت زكريا، ياسر الطوبجي، وعزت زين، عزة لبيب، والعمل تأليف أماني التونسي، وإنتاج كريم أبو ذكري، ومن إخراج طارق رفعت.

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