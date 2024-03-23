السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل سر إلهي الحلقة 13.. دينا ضيفة شرف وتفجر مفاجأة في نهاية الأحداث

مسلسل سر إلهي
مسلسل سر إلهي

يواصل مسلسل سر إلهي، بطولة النجمة روجينا، مفاجآته في الحلقة الـ13 حيث يرفع المسلسل سقف الإثارة والتشويق لدى الجمهور ويقدم جرعة درامية دسمة وغنية بالتفاصيل والأحداث السريعة المشوقة على مدار حلقات المسلسل، مما جعله يتصدر نسبة الأعلى مشاهدة، والأكثر بحثا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويحوز على اهتمام الجماهير في الشارع المصري.
 

وحلت الفنانة دينا ضيفة شرف على أحداث مسلسل سر إلهي الحلقة 13 والتي كشفت الأحداث عن والدة “حلا” التي تجسد دورها الفنانة مريم أشرف زكي الحقيقة وذلك بعد خروجها من السجن وهي الشخصية التي تجسدها الفنانة دينا خلال الأحداث.

 

وجاء ذلك بعدما أدخلها “سراج” الذي يجسد دوره الفنان مراد مكرم السجن، لتزيد نهاية أحداث مسلسل سر إلهي الحلقة 13 من شغف الجمهور حول الأسباب التي جعلت سراج يفعل ذلك، وماذا ينتظر حلا خلال الحلقات المقبلة، وماذا سوف تفعل في والدها سراج الذي أدخل والدتها السجن وحرمها منها.

 

اقرأ ايضا

موعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة الأخيرة بطولة روجينا

 

مسلسل سر إلهي قنوات عرض الحلقة 14

ويعرض مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا حصريا على شاشة قناة CBC العامة وCBC دراما في التوقيتات التالية: 

قناة CBC DRAMA

  • البث الأول في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساء.
  • الإعادة الأولى في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحًا.
  • الإعادة الثانية في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

قناة CBC

  • البث الأول في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.
  • الإعادة الأولى في تمام الساعة السادسة صباحًا.
  • الإعادة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا. 

موعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة الأخيرة بطولة روجينا

ملخص أحداث الحلقة 12 من مسلسل سر إلهى بطولة روجينا


قصة مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول شخصية “نصرة” والتي تجسدها النجمة روجينا والتي تمر بمراحل صعبة خلال حياتها وتواجه الحياة بمفردها بعدما غدر بها أقرب أخواتها وتسببهم في دخولها السجل بعد الشهادة عليها زورا وتقرر الانتقام ممن ظلمها بعد خروجها من السجن.


أبطال وصناع مسلسل سر إلهي


مسلسل سر إلهي من تأليف أمين جمال، وإخراج رءوف عبد العزيز في ثالث تعاون له مع النجمة روجينا، وإنتاج شركة كودكس بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

ويشارك في بطولة مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا نخبة من نجوم الفن وهم كل من أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

مسلسل سر إلهي سر إلهى موعد عرض سر إلهي موعد عرض مسلسل سر إلهي موعد اعادة مسلسل سر إلهي قصة مسلسل سر إلهي أبطال مسلسل سر إلهي موعد عرض مسلسل روجينا مسلسل روجينا قنوات عرض سر إلهي قنوات عرض مسلسل سر إلهي موعد مسلسل سر إلهي الحلقة 13 الحلقة الثالثة عشر سر إلهي سر إلهي الحلقة الثالثة عشر سر إلهي الحلقة 13 الحلقة الثالثة عشر مسلسل سر إلهي مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024

مواد متعلقة

WATCH IT تطرح بوستر برنامج "مملكة الدراويش" لقصواء الخلالى

روجينا لـ"الدستور": أحب تقديم دور المرأة القوية.. ونصرة لمست قلوب الجمهور

موعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة الأخيرة بطولة روجينا

ملخص أحداث الحلقة 12 من مسلسل سر إلهى بطولة روجينا

مسلسل سر إلهى الحلقة 12.. "نصرة" توافق على طلب عودة "سعد" لها

مسلسل سر إلهى الحلقة 12.. مراد مكرم يوبخ مريم أشرف زكى

مسلسل سر إلهى الحلقة 12.. مراد مكرم يوثق دليل قتل مى سليم لمحاميها

نقاد: مسلسل "سر إلهى" نقطة تحول لروجينا ورءوف عبدالعزيز كلمة السر

الأكثر قراءة

مؤشرات أولية.. عبدالحليم علام نقيبًا للمحامين لدورة جديدة

عقب ظهور نتائج الأشعة.. طبيب «الشناوى» يحدد عملية جراحية لـ إمام عاشور

عاجل.. اقتصاديون يتوقعون ثبات سعر الدولار بين 40 و45 جنيهًا حتى نهاية 2024

عاجل| بعد اتهامه بخيانة زوجته.. ماذا فعل الأمير ويليام بعد تشخيص "كيت" بالسرطان؟

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة التاريخ الهجري

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

أتذكرك

ماجد حبته

استعمال داعش فى روسيا

وائل لطفي

الصيد فى مياه الدراما

محمد عبدالعزيز

إعلانات المؤسسات الخيرية.. وليه لأ؟

علي سعدة

متي يجف فيضان الأقصى؟

د. منى حلمى

كيف أُنفِّذ وصية أمى؟

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية "٢- ٢"

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تتابع اعتقال مسلحين اثنين قرب قرية فصائل الفلسطينية اجتازا الحدود الأردنية

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات إسرائيل.. عودة مقيدة لـ 2000 نازح يوميا للشمال وبانتظار رد حماس

الخارجية الفلسطينية تطالب واشنطن بمراجعة تعهد إسرائيل بعدم استهداف المدنيين

متى يمرر "الكبار" فى مجلس الأمن مشروع وقف النار فى غزة؟