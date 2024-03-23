مسلسل سر إلهي الحلقة 13.. دينا ضيفة شرف وتفجر مفاجأة في نهاية الأحداث

يواصل مسلسل سر إلهي، بطولة النجمة روجينا، مفاجآته في الحلقة الـ13 حيث يرفع المسلسل سقف الإثارة والتشويق لدى الجمهور ويقدم جرعة درامية دسمة وغنية بالتفاصيل والأحداث السريعة المشوقة على مدار حلقات المسلسل، مما جعله يتصدر نسبة الأعلى مشاهدة، والأكثر بحثا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويحوز على اهتمام الجماهير في الشارع المصري.



وحلت الفنانة دينا ضيفة شرف على أحداث مسلسل سر إلهي الحلقة 13 والتي كشفت الأحداث عن والدة “حلا” التي تجسد دورها الفنانة مريم أشرف زكي الحقيقة وذلك بعد خروجها من السجن وهي الشخصية التي تجسدها الفنانة دينا خلال الأحداث.

وجاء ذلك بعدما أدخلها “سراج” الذي يجسد دوره الفنان مراد مكرم السجن، لتزيد نهاية أحداث مسلسل سر إلهي الحلقة 13 من شغف الجمهور حول الأسباب التي جعلت سراج يفعل ذلك، وماذا ينتظر حلا خلال الحلقات المقبلة، وماذا سوف تفعل في والدها سراج الذي أدخل والدتها السجن وحرمها منها.

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مسلسل سر إلهي قنوات عرض الحلقة 14

ويعرض مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا حصريا على شاشة قناة CBC العامة وCBC دراما في التوقيتات التالية:

قناة CBC DRAMA

البث الأول في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساء.

الإعادة الأولى في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحًا.

الإعادة الثانية في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

قناة CBC

البث الأول في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

الإعادة الأولى في تمام الساعة السادسة صباحًا.

الإعادة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.



قصة مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول شخصية “نصرة” والتي تجسدها النجمة روجينا والتي تمر بمراحل صعبة خلال حياتها وتواجه الحياة بمفردها بعدما غدر بها أقرب أخواتها وتسببهم في دخولها السجل بعد الشهادة عليها زورا وتقرر الانتقام ممن ظلمها بعد خروجها من السجن.



أبطال وصناع مسلسل سر إلهي



مسلسل سر إلهي من تأليف أمين جمال، وإخراج رءوف عبد العزيز في ثالث تعاون له مع النجمة روجينا، وإنتاج شركة كودكس بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويشارك في بطولة مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا نخبة من نجوم الفن وهم كل من أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.